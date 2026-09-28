Mogi Basquete vence Corinthians e está na final do Paulista

O Mogi Basquete está novamente na decisão do Campeonato Paulista. Em uma virada emocionante no último quarto, a equipe mogiana venceu o Corinthians por 70 a 68 na noite de sexta-feira (25), no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, fechou a semifinal em 3 a 0 e garantiu presença na final pelo segundo ano consecutivo.

O Mogi começou melhor e venceu o primeiro período por 17 a 13. No segundo quarto, o Corinthians reagiu e levou a melhor por 26 a 20, indo para o intervalo com 39 a 37 no placar.

Na volta dos vestiários, os donos da casa mantiveram o ritmo e ampliaram a vantagem ao vencer a terceira parcial por 22 a 14. Porém, a reação mogiana veio no último quarto. Com intensidade e concentração, o Mogi Basquete venceu a parcial por 19 a 7 e buscou a virada nos instantes decisivos. Paulo Lourenço apareceu no momento crucial e marcou a bandeja que colocou a equipe mogiana à frente no placar. O time segurou a vantagem nos segundos finais e confirmou o triunfo por 70 a 68.

Daniel Von Haydin foi o destaque do Mogi na partida, cestinha com 18 pontos e nove rebotes, além de ser o jogador mais eficiente da equipe (26). Rafael Paulichi contribuiu com 15 pontos e seis rebotes, enquanto Paulo Lourenço terminou com 13 pontos e oito rebotes. Georginho registrou um duplo-duplo, com 10 pontos e 11 rebotes, além de quatro assistências.

O adversário do grupo de Fernando Penna será definido na outra semifinal, entre Sesi Franca e Paulistano. Franca lidera a série por 1 a 0.

Caminho até a final

A campanha do Mogi começou com a segunda colocação na fase de classificação, com seis vitórias em sete partidas e apenas uma derrota.

Nas quartas de final, a equipe enfrentou o São José e fechou a série melhor de três em 2 a 0. No primeiro jogo, venceu por 102 a 77, no Ginásio Lineu de Moura. Na partida seguinte, no Hugão, novo triunfo, por 104 a 81, garantiu a vaga na semifinal.

Contra o Corinthians, foram três vitórias: 94 a 63 no Hugão, 94 a 85 no Wlamir Marques e 70 a 68 novamente em São Paulo.

Com a campanha, os mogianos seguem invictos como mandante no Paulista e chegam à decisão pelo segundo ano consecutivo.

Lucas Dias segue em recuperação

O ala-pivô Lucas Dias segue em recuperação e não esteve disponível para a semifinal. O atleta realiza um trabalho integrado entre os departamentos médico, de fisioterapia e de preparação física e está em processo de transição para as atividades de academia e, posteriormente, quadra.

A evolução acontece de forma gradual, sem previsão estabelecida para o retorno às partidas.

Tradição que segue em quadra

Com mais de 30 anos de história, o Mogi Basquete mantém uma trajetória marcada por conquistas e forte conexão com a cidade. Na última temporada, a equipe foi vice-campeã Paulista e chegou às quartas de final do NBB CAIXA.

Agora, o clube volta a disputar uma decisão estadual e segue na busca pelo título Paulista. Em 2026/27, também retorna à Liga Sul-Americana, dez anos após a conquista internacional de 2016.