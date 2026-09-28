‘Smart Suzano’ localiza centésimo procurado da Justiça após um ano de funcionamento

Sistema de monitoramento acionou o alerta durante a manhã de sexta-feira (25) após promover reconhecimento facial nas proximidades da avenida Jorge Bei Maluf

O sistema de monitoramento inteligente “Smart Suzano” localizou na manhã de sexta-feira (25) o centésimo procurado pela Justiça. A captura acontece no mesmo mês em que se completa um ano da instalação da primeira câmera, ocorrida em 16 de setembro de 2025.

Durante este primeiro ano, os equipamentos instalados na área central do município, nas proximidades da Estação Suzano da Linha 11-Coral, entre outros pontos da cidade, auxiliaram na captura de duas pessoas por semana, em média. As prisões foram realizadas pela Guarda Civil Municipal (GCM) e pela Polícia Militar.

Desta vez, após o “Smart Suzano” emitir um alerta à Central de Segurança Integrada (CSI), às 10h57, por meio do equipamento instalado nas imediações da avenida Jorge Bei Maluf, nas proximidades do Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte, uma equipe da Polícia Militar foi acionada e percorreu as proximidades. O procurado foi localizado na estrada Portão do Honda, no bairro Jardim Revista, a poucos metros da câmera.

Durante a averiguação, os policiais realizaram a abordagem e constataram que o homem, de 38 anos, possuía uma condenação por receptação (Artigo 180 do Código Penal) e uma pena de um ano e quatro meses a cumprir em regime fechado. Ele foi encaminhado para o 2º Distrito Policial do Boa Vista para providências da Polícia Civil.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, enalteceu o programa após a localização do procurado. “O ‘Smart Suzano’ chega ao seu primeiro ano demonstrando, na prática, a importância da tecnologia aplicada à segurança pública. O centésimo procurado localizado pelo sistema é mais um resultado de um trabalho que envolve monitoramento permanente, resposta rápida e integração entre a Central de Segurança Integrada, a Guarda Civil Municipal e as demais forças de segurança. A cada alerta, nossas equipes conseguem direcionar a atuação de forma mais precisa, contribuindo para a localização de pessoas procuradas pela Justiça e para a segurança da população”.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi destacou a ampliação da capacidade de atuação com o sistema. “Completar um ano do ‘Smart Suzano’ com a marca de cem procurados pela Justiça localizados é motivo de grande satisfação e mostra que estamos no caminho de uma segurança pública cada vez mais moderna e integrada. Desde a implantação da primeira câmera, temos utilizado a tecnologia como uma aliada das forças de segurança para ampliar a capacidade de prevenção e resposta. Vamos continuar investindo em inteligência, monitoramento e integração para tornar Suzano uma cidade cada vez mais segura para todos”.

Reconhecimento

O “Smart Suzano” consegue realizar, em média, 30 reconhecimentos faciais por minuto, analisando informações como gênero, expressões, características físicas e idade aproximada. Os dados são processados pelo software Sentry, responsável pelo gerenciamento dos dispositivos, que pode realizar o cruzamento das informações com bancos de dados da segurança. Segundo os dados do sistema, 98% dos cruzamentos apresentam correspondência e, nesses casos, uma viatura é destacada para averiguação. As abordagens são realizadas pela Guarda Civil Municipal (GCM) e pela Polícia Militar.

Importante destacar que a utilização das imagens e informações coletadas segue as determinações da Lei Federal nº 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Conforme previsto pela administração municipal, os dados e o banco de informações gerados pelo sistema serão utilizados exclusivamente para finalidades relacionadas à segurança da população de Suzano.

Além do monitoramento realizado diretamente pela prefeitura, seguem abertas as inscrições para o projeto “Smart Suzano Vigilância”, iniciativa da Secretaria de Segurança Cidadã que permite a condomínios e empresas interessados integrarem seus equipamentos ao sistema de monitoramento inteligente municipal, coordenado pela Central de Segurança Integrada (CSI). A proposta amplia a estrutura já existente ao incorporar sistemas privados de segurança à rede municipal, fortalecendo a prevenção e a capacidade de identificação de situações suspeitas.