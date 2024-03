Villa Jurássica chega ao Patteo Urupema Shopping para divertir a criançada

Uma nova atração chegou ao Patteo Urupema Shopping, em Mogi das Cruzes, para a diversão da garotada. É a Villa Jurássica, um circuito temático inspirado no mundo dos dinossauros, com brinquedos que fazem sucesso entre os pequenos.

O parque traz decoração com infláveis de dinossauros, pula-pula, escorregador gigante, giro radical jurássico, além de uma enorme piscina repleta de bolinhas, entre outras atrações. É garantia de entretenimento e aventura para a garotada.

O espaço é indicado para crianças na faixa etária de 2 a 12 anos. Para os pequenos até 3 anos, um responsável deve permanecer no espaço durante toda a atividade. Valor a partir de R$ 40 para 30 minutos no brinquedo (consulte regulamento completo e todos os valores no local).

A Villa Jurássica está instalada no Piso 3 – “Largo do Rosário”. Funciona todos os dias, inclusive aos finais de semana e feriados, seguindo o horário do shopping.