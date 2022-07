Vice-prefeita Priscila Yamagami é oficialmente pré-candidata a deputada federal

A vice-prefeita de Mogi das Cruzes, Priscila Yamagami Kähler, é oficialmente pré-candidata a deputada federal pelo Podemos.

Em um vídeo publicado nas suas redes sociais, Priscila exaltou o convite da presidente nacional do partido, Renata Abreu, a representar as mulheres da região. “Como pré-candidata a deputada federal pretendo fazer esta transformação com armas poderosas: amor e educação, pois acredito que a política deve ser um lugar de encontro, onde as pessoas possam se sentir livres para discutir sem agredir”.

Confira aqui o vídeo na íntegra.