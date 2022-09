Via Napoli faz ação em prol das crianças

“A união faz a força”. Foi com esse pensamento que a Pizzaria e Restaurante Via Napoli entrou no clima de Dia das Crianças, comemorado a 12 de outubro, e iniciou os preparativos para a primeira edição da Campanha Criança Feliz.

Organizada pela própria pizzaria, a ação acontece no dia 8 de outubro, um sábado, com um almoço beneficente. A ideia é utilizar a verba arrecadada com o almoço para a aquisição de brinquedos. “Nossa ideia é usar toda a verba para comprar brinquedos, que posteriormente serão doados às crianças que vivem na ocupação da Vila São Francisco, em Brás Cubas”, explica a proprietária do estabelecimento, Regiane Dionísio. E a empresária está engajada na campanha e otimista em que poderá ajudar ainda mais crianças. “Caso o almoço seja o sucesso que estamos esperando, também iremos presentear alguns pequenos da Vila Nova União”, conta.

E o dia 8 será de muitas atrações no almoço beneficente do Via Napoli. Os clientes terão um cardápio especial à disposição, no sistema self-service à vontade, com sobremesa inclusa. As crianças poderão aproveitar o espaço kids do restaurante, que conta com monitoria, para os pais poderem aproveitar a tarde, que ainda terá bingo e show ao vivo com o cantor Caio. Haverá carrinho de pipoca e algodão doce.

O primeiro lote de ingressos já está disponível, com o convite antecipado a R$ 39,90 até o dia 5 de outubro. As crianças a partir de seis anos pagam meia e, a partir de 10, inteira. Os convites podem ser adquiridos no próprio restaurante ou pelo pix criancafelizvianapoli@outlook.com.

“Estamos muito animados com esta festa, convidamos todos a participar e a nos ajudar a alegrar um pouco o dia destas crianças”, convida Regiane.

Via Napoli

Av. Ricieri José Marcatto, 2531 – César de Souza

Tels: 4739-1835/4739-1631