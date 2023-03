Vestibular para Polo Mogi da Univesp recebe inscrições até o dia 30

Para aqueles que desejam ingressar no ensino superior ainda este ano, ainda dá tempo de se inscrever para o vestibular da Univesp – Universidade Virtual do Estado de São Paulo 2023. As inscrições poderão ser feitas até o dia 30 de março. A divulgação dos locais de prova e o processo seletivo acontecerão no mês de maio.

O Polo de Mogi das Cruzes, parceria entre a Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria da Educação, com o Governo Estadual, terá 150 vagas para todo o município, sendo 50 vagas para cada eixo ofertado.

As vagas são para nove opções de cursos divididas nos seguintes eixos: Licenciatura (Pedagogia, Letras e Matemática), Computação (Ciência de Dados, Tecnologia da Informação e Engenharia de Computação) e Negócios e Produção (Engenharia de Produção, Administração e Tecnologia em Processos Gerenciais).

Ao se inscrever, o candidato poderá utilizar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), disponibilizando o número de inscrição do mesmo. Serão válidas as notas dos anos de 2020, 2021 e 2022. A prova também contará com o Sistema de Pontuação Acrescida para Pretos, Pardos e Índios (PPI) e para aqueles que estudaram todo o Ensino Médio em escola pública.

As inscrições poderão feitas pelo site vestibular.univesp.br. Para mais informações, o candidato deve acessar o site www.vunesp.com.br/faleConosco ou entrar em contato com o “Disque Vunesp”, por meio do telefone (11) 3874-6300, em dias úteis das 8 às 18 horas.

Em Mogi das Cruzes, o Polo da Univesp está localizado na Escola de Empreendedorismo e Inovação (Rua Senador Dantas, 326 – Centro). Mais informações pelo telefone 4798-6993, das 13 às 22 horas.