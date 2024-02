Vestibulandos podem fazer visitas guiadas à UMC

Um dos diferenciais que a UMC está adotando nesse ano para os vestibulandos que ainda estão com dúvidas sobre as opções de carreira é a realização de uma visita às instalações, laboratórios, biblioteca e demais serviços dentro do Campus. Durante a visita os vestibulandos podem tirar dúvidas sobre os cursos, projetos de pesquisa, além de conhecer os principais pontos de cada núcleo, desde a infraestrutura dos prédios até as vantagens das clínicas, laboratórios e equipamentos presentes.

A iniciativa implementada pela área comercial visa aproximar os candidatos da realidade acadêmica e profissional de uma Universidade. Por meio deste passeio interativo o jovem pode aprofundar também seu interesse por áreas acadêmicas distintas (Humanas, Exatas, Saúde) e se inteirar dos serviços que são prestados pela Universidade para a comunidade. Dentre eles destacam-se clínicas de saúde, odontologia e psicologia, serviço de apoio jurídico e outros.

Um dos momentos mais comentados pelos visitantes acontece na visita à sala do Tribunal do Júri da Universidade. Esse laboratório permite a realização da simulação de debates reais de casos conhecidos com a atuação dos diversos papéis que são exercidos no tribunal, como juiz, advogado, entre outros.

Para participar da visita basta entrar em contato com a equipe de matrícula/transferência (11 4798-7000 – 4798-7239) e marcar um horário.