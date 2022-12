Vereadores prestigiam inauguração do Ginásio Poliesportivo Prof. Tuta

Na noite deste sábado (10), o legislativo mogiano prestigiou a inauguração do Ginásio Poliesportivo José Carlos Miller da Silveira (Tuta). O equipamento fica localizado ao lado do Ginásio Hugo Ramos, na Nova Mogilar.

Na ocasião, o presidente da Casa de Leis, vereador Marcos Furlan (PODE), e o presidente da Comissão de Cultura, Esportes e Turismo, vereador Prof. Eduardo Ota (PODE), entregaram uma homenagem aos ex-membros da extinta equipe de futebol de salão “Brasinha”. Também participaram do evento os vereadores Carlos Lucareski (PV), Zé Luiz (PSDB), Osvaldo Silva (PSD) e a vereadora Malu Fernandes (SD).

O Secretário de Esporte e Lazer, Gustavo Nogueira, falou sobre a importância para a cidade de ter mais um equipamento com estrutura para receber grandes eventos esportivos. “Temos, na cidade, muitas equipes de futebol de salão que agora vão ter onde treinar. O ginásio Hugo Ramos não comportava mais uma quadra oficial então aqui será a casa do Futsal e do Vôlei assim como o Hugo Ramos é a casa do Basquete. Além disso, outras modalidades como a Ginástica Rítmica e até mesmo a Robótica já estão com campeonatos agendados para serem realizados aqui”, destacou.

Para o presidente da Comissão de Cultura, Esportes e Turismo, vereador Prof. Edu Ota, essa quadra vai impulsionar o Futebol de Salão na cidade. “Que seja a quadra dos esportes, pela qual tantos batalharam para que fosse finalizada e que agora será utilizada pela comunidade, pelos atletas de diversas modalidades”, completou.

“Esse espaço foi bastante cobrado por nós vereadores, inclusive pelo Caio Cunha (PODE) quando ele era vereador, por sabermos da necessidade para essas modalidades esportivas. Agora temos que cuidar desse espaço que é nosso e trabalhar para termos mais equipamentos assim em outros locais da cidade. E, parabenizo a família do esportista que muito contribuiu para a nossa cidade, o Tuta foi um grande educador físico, técnico e professor universitário, que tanto amava e tanto batalhava pelo desenvolvimento do Esporte”, afirmou Furlan.

“Essa obra começou em 2018. Nós assumimos em 2021 faltando 47% para conclusão. Por conta da pandemia houve um período de paralização, mas conseguimos terminar e fazer mais essa entrega para a cidade. Quando o projeto para a construção foi aprovado, eu tive a alegria de poder, junto aos demais vereadores na época, fazer essa homenagem ao professor Tuta. Mas talvez esse ginásio não seja suficiente para mostrar a grandeza de quem ele foi e do que fez pela cidade, por isso, agradeço muito à família por nos permitir colocar seu nome”, disse Caio Cunha.

Após a cerimônia, foram realizadas partidas de futebol de salão e a premiação simbólica dos times Inter de Mogi, Mogi das Cruzes Esporte Clube, Mogiano e Benfica.

Professor Tuta

José Carlos Miller da Silveira, popularmente conhecido como professor Tuta, foi uma referência na história do esporte municipal. Nascido em 30 de junho de 1931, com formação em Educação Física, Tuta exerceu grande influência no desenvolvimento esportivo do município, principalmente no basquete – modalidade em que foi treinador de equipes escolares e universitárias.

Além de professor, também ocupou o cargo de secretário de esportes da cidade em 1995, época em que foi um dos responsáveis pelo início da trajetória profissional do time de basquete mogiano e marcada pela inauguração do Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos. No ano de 2016, Tuta foi um dos responsáveis por conduzir a tocha olímpica em sua passagem por Mogi das Cruzes. Faleceu em 3 de junho de 2019, poucos dias antes de completar seus 88 anos de idade.