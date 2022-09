Vereadores pedem continuidade nas obras de saneamento nos bairros da divisa

Na tarde desta terça-feira (27), durante a sessão ordinária, o Legislativo mogiano aprovou a Moção nº 108/2022, de autoria do vereador José Luiz Furtado (PSDB). A iniciativa pede ao Governo do Estado de São Paulo que dê continuidade às obras de esgotamento sanitário nos bairros da divisa: Jardim Piatã I e II, Jardim Margarida, Novo Horizonte e Chácara Guanabara.

“É inadmissível que em 2022 tenhamos bairros com esgoto a céu aberto. Precisamos somar esforços aqui nesta Casa, junto ao Governo do Estado, para que seja dada continuidade às obras que foram iniciadas Jardim Margarida, mas que não chegaram ainda no Piatã. A concessão prevê cobrança do serviço pela Sabesp, que já está cobrando pela distribuição de água, no entanto não dá continuidade neste investimento”, declarou o autor da propositura.

“De fato aquela região do Piatã, Margarida, Novo Horizonte, é penalizada há muitos anos. É uma região que o asfalto já deteriorou, o transporte coletivo está deficitário e o esgoto corre a céu aberto. Parece um lugar esquecido pelo poder público. Com um odor horrível na área central do bairro, onde a população é obrigada a transitar sendo exposta à contaminação por inúmeras doenças”, acrescentou o vereador Iduigues Martins (PT).

“Esgotamento é questão de saúde, de saneamento e de dignidade para as pessoas. Votarei a favor, porque é fundamental esse direito e seguiremos lutando por ele através do nosso mandato”, ressaltou a vereadora Malu Fernandes (SD).

“A gente sabe da dificuldade das pessoas que moram nessa região. No passado, fizemos um documento junto à Prefeitura para o presidente da Sabesp, de passar essa região para a Sabesp, pois ali vai passar uma adutora e tem uma grande estrutura que pode atender melhor do que o Semae àquela região”, completou o vereador Francimário Vieira, Farofa (PL).