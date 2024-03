Vereador quer garantia de moradia para mulheres vítimas de violência

O vereador Milton Lins da Silva, Bi Gêmeos (PSD), apresentou nesta quarta-feira, dia 6, um projeto de lei que prevê a garantia de moradia para mulheres vítimas de violência doméstica em programas habitacionais. A propositura foi assinada também por todas as vereadoras da Casa, Inês Paz (PSOL), Malu Fernandes (Solidariedade) e Fernanda Moreno (MDB).

Bi Gêmeos alerta para os muitos casos de feminicídios e violência recorrente a mulheres que voltaram para a casa por necessidade e muitas vezes foram submetidas à convivência com o seu agressor por não terem para onde ir ou um local seguro para ficar. Segundo ele, o objetivo da proposta é garantir que essa mulher e os seus filhos tenham a oportunidade de recomeçar a vida.

“Defendo esta iniciativa como mais um passo em direção à igualdade de oportunidades, reconhecendo as dificuldades enfrentadas pelas mulheres vítimas de violência doméstica e garantindo um acesso mais justo aos benefícios dos programas habitacionais. Estamos no mês de março e não basta parabenizar as mulheres e fazer campanhas, o que realmente precisamos fazer é criar caminhos para que essas mulheres não sejam agredidas, desrespeitadas ou mesmo desvalorizadas por serem mulheres”, enfatizou.