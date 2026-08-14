Vem aí mais uma edição do Flow Rock Fest em Mogi

Cantora Bia Mello, que apresenta um especial dedicado à rainha do rock,

Rita Lee, é um dos destaques do evento

A cena musical de Mogi das Cruzes se prepara para uma noite de pura nostalgia e celebração dos grandes clássicos do rock brasileiro. No dia 12 de setembro, a partir das 19h, a Garagem 406, será o palco do Flow Rock Fest II. Realizado pela Sucesso Fest Produções, o evento tem público estimado em 500 pessoas e promete movimentar a noite da região até a meia-noite.

A programação foi cuidadosamente montada para reverenciar diferentes gerações do rock. Entre os destaques está a cantora Bia Mello, que apresenta um especial dedicado à rainha do rock, Rita Lee. Reconhecida por performances marcantes que já contagiaram plateias em Sescs e auditórios, a artista promete uma interpretação emocionante dos maiores sucessos da rainha do rock.

Outra atração confirmada é a banda Sanglória, nome atuante nas casas de shows da região, que comanda um tributo ao Capital Inicial, além de relembrar outros hits inesquecíveis dos anos 1980. O Capital Inicial é considerado por muitos como pertencente à Geração Renato Russo.

Enriquecendo a diversidade do festival, a banda Saway — que carrega no currículo parcerias com nomes como Paulo Zinner, Carlos Maltz e Leandro Lehart — traz um show voltado ao rock nordestino, passeando por composições de Raul Seixas, Zé Ramalho e Pitty.

Os ingressos para o festival e os detalhes sobre condições de parcelamento já estão disponíveis para compra na página oficial do evento na plataforma Sympla.