2ª Festival de Cinema Itapety vai até dia 29

Evento, gratuito, promete movimentar a região com exibições em espaços públicos e escolas

Filme “Tietê: Águas Verdadeiras” (Dir. Rodrigo Campos) será exibido na mostra de cinema

Entre os dias 12 e 29 deste mês, o Alto Tietê vai se transformar no grande polo da sétima arte com a realização da 2ª Edição do Festival de Cinema Itapety. O evento — 100% gratuito — promete movimentar a cena cultural da região e de Mogi das Cruzes com exibições em espaços públicos, escolas, teatros, praças e até ao ar livre na Serra do Itapeti.

Realizado em conjunto pelas produtoras Itapeti Filmes, Paulo Ferreira Produções, Associação Cultural Quântica Laboratório de Arte Contemporânea e Evandro Maia Fotografia, o festival amplia seu alcance nesta edição. Após uma estreia de sucesso em 2025 (que reuniu cerca de 4.000 espectadores), o evento de 2026 bateu recordes de inscritos com 978 trabalhos submetidos. A curadoria selecionou 120 filmes brasileiros focados em diversidade, meio ambiente, representatividade e na nova safra apoiada por fomento audiovisual, como a Lei Paulo Gustavo.

A edição também renderá homenagens a dois grandes ícones do cinema nacional: a atriz e bailarina Teca Pereira, destaque em produções marcantes como Marighella e Eles Não Usam Black-Tie, e o mestre dos documentários Silvio Tendler (In Memoriam).

Encerramento

Além das exibições, o público e a classe artística poderão participar de workshops e palestras formativas em parceria com o Sebrae (Crie Audiovisual) e universidades locais, cobrindo temas como prestação de contas, regulamentação do setor e Film Commissions.

O encerramento oficial do festival ocorrerá no sábado, dia 29, a partir das 20h15, no Theatro Vasques, onde o júri técnico e o júri do público (Voto Popular) premiarão as melhores obras das mostras competitivas com 18 troféus.

Alguns trabalhos

Exibição de filmes curtas-metragens de realizadores do Alto Tietê. Dentre os quais “Retratos do Tempo” (Dir. Jefson Castanheira de Oliveira), “Fé no Caminho” (Dir. Mateus Sartori), “Meandro” (Dir. Wilber Thamar Santos de Morais), “Crisálidas” (Dir. Pedro Abilio da Costa Filho), “Ponta dos Pés” (Dir. Giovanna Romano) e “Silêncio” (Dir. Guilherme de Souza Valente).

Dona Elza (Dir. Diego da Costa e Hiro Ishikawa) – Data/Horário: 12/08 (Quarta-feira), às 19h45

Local: Sesc Mogi das Cruzes (Rua Rogério Tacola, 118 – Socorro)

Tietê: Águas Verdadeiras (Dir. Rodrigo Campos) – Data/Horário: 15/08 (Sábado), às 18h00

Local: Pico do Urubu (Serra do Itapeti, Mogi das Cruzes)

A.mare (Dir. Rodrigo Campos) – Data/Horário: 27/08 (Quinta-feira), às 19h30

Local: Universidade Mogi das Cruzes – UMC (Av. Dr. Cândido Xavier de Almeida e Souza, 200 – Centro Cívico)

Nas Asas da Pan Am (Dir. Silvio Tendler) – Data/Horário: 29/08 (Sábado), às 18h00

Local: Theatro Vasques (Rua Dr. Corrêa, 515 – Centro)