Fique Sabendo – edição 1453

…que a Soul Personal Studio promove, no dia 23, com saída às 7h, uma deliciosa trilha de 9,5 km até a Cachoeira das Flores, com lago para nadar. A aventura tem investimento de R$ 65 e inclui guias e seguro. Garanta sua vaga até dia 18 e participe!

…que a Associação Comercial de Mogi das Cruzes, sob a presidência de Fádua Sleiman, está com inscrições abertas para a 20ª Rodada de Negócios. O Café Empresarial será no dia 19, às 8h30, fomentando ótimas conexões locais!

…que no dia 13, a Nabeauty, especialista em sobrancelhas, lábios e pele, inaugurou sua mais nova unidade, na Rua Adelino Torquato, 100, no Parque Monte Líbano. Informações: 91007-4267.

…que o Clube de Campo de Mogi das Cruzes celebra seus 69 anos com uma superfesta no dia 22, às 20h, no Salão Social Airton Nogueira. A noite festiva terá jantar especial e os convites já estão à venda na secretaria.