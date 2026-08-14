Saúde de Suzano entrega 49 cestas básicas a pacientes

Cestas básicas são para os pacientes que realizam tratamento supervisionado

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está concedendo cesta básica mensal a 49 moradores diagnosticados com tuberculose que realizam tratamento supervisionado no Ambulatório de Tisiologia, anexo à Unidade Básica de Saúde (UBS) Prefeito Alberto Nunes Martins – CS II. A iniciativa tem como objetivo garantir suporte nutricional durante o período de tratamento, fortalecendo o organismo e contribuindo para a recuperação dos pacientes.

Ao todo, Suzano contabiliza 94 casos de tuberculose em acompanhamento. Para ter direito ao benefício, o paciente precisa ser morador da cidade, estar devidamente cadastrado e acompanhado pelo ambulatório especializado, além de cumprir rigorosamente o protocolo de tratamento, que inclui a tomada de medicação supervisionada. Caso haja falta injustificada ao acompanhamento, ele deixa de receber a cesta básica naquele período.

De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde, Maria Cristina Perin, a estratégia alia cuidado clínico e apoio social. “A tuberculose é uma doença que tem tratamento e cura, mas exige disciplina. O medicamento é gratuito e oferecido pelo município, porém é fundamental que o paciente faça o uso correto e supervisionado. A cesta básica é um incentivo importante, porque sabemos que uma boa alimentação contribui diretamente para o fortalecimento do organismo e para o sucesso do tratamento”, destacou.

O modelo adotado em Suzano segue a diretriz do Tratamento Diretamente Observado (TDO), no qual o paciente comparece à unidade para tomar a medicação sob supervisão de um profissional de saúde. Todos que realizam corretamente o uso supervisionado recebem, uma vez ao mês, a cesta básica como forma de apoio durante o período terapêutico.