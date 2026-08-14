Bunkyo recebe 75º Undokai neste domingo (16)

Tradicional evento da cultura japonesa acontece a partir das 8h30, no Centro Esportivo Bunkyo

Programação reúne provas que combinam movimento, habilidade e diversão

O 75º Undokai de Mogi das Cruzes será realizado neste domingo (16), a partir das 8h30, no Centro Esportivo Bunkyo, localizado na Avenida Japão, 5.919, Porteira Preta. Promovido pelo Bunkyo de Mogi das Cruzes e pelo Nikkai de Mogi das Cruzes, o evento reúne esporte, brincadeiras, competição saudável e confraternização em uma programação voltada para toda a família.

O evento é financiado pela Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, por meio da Lei nº 6.959/14 (Lei de Incentivo à Cultura), com o Projeto Aprovado nº 1045/2025, contribuindo para a realização e a continuidade de uma tradição que faz parte da história da comunidade nipo-brasileira do município.

O Undokai é uma tradicional gincana da cultura japonesa, com diversas provas recreativas e descontraídas que estimulam a participação e a integração entre os participantes. Mais do que uma disputa, a proposta é proporcionar um dia de diversão, convivência e momentos compartilhados entre crianças, jovens, adultos e idosos.

Realizado há décadas pela comunidade nipo-brasileira, o Undokai também contribui para preservar e transmitir tradições culturais entre diferentes gerações. As atividades valorizam o espírito de cooperação, a participação coletiva e a celebração da vida em comunidade.

A programação reúne provas que combinam movimento, habilidade e diversão, criando um ambiente descontraído para participantes e familiares. A expectativa é de mais um encontro marcado pela interação entre gerações e pelo fortalecimento dos vínculos da comunidade.

Serviço

75º Undokai de Mogi das Cruzes

16 de agosto de 2026 (domingo)

A partir das 8h30

Centro Esportivo Bunkyo – Avenida Japão, 5919, Porteira Preta – Mogi

Realização: Bunkyo e Nikkai de Mogi das Cruzes