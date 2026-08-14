Em Evidência com Lorenzo Freitas | Tenista

Focado, disciplinado e dono de uma autoconfiança admirável, o jovem tenista Lorenzo Urbano Freitas, 18, prepara-se para conquistar o solo americano. Associado de berço e destaque das equipes competitivas do Clube de Campo de Mogi das Cruzes, o atleta acaba de ganhar uma cobiçada bolsa esportiva na Bethel University, no estado do Tennessee, onde defenderá a tradicional equipe dos Wildcats enquanto cursa Business. Nascido no Hospital Ipiranga, Lorenzo cresceu entre a Vila Lavínia, a Vila Oliveira e mora no Bella Città. Sua memória de infância mais afetuosa é das partidas em família, aos 7 anos, inspirado pelo avô e pelos pais, também apaixonados pelas raquetes, jogando tênis no clube. Com uma trajetória recheada de troféus e títulos expressivos, ele agora arruma as malas e embarca para o novo desafio: o sucesso em seu curso na Bethel University e nas quadras de tênis, defendendo os Wildcats.

A paixão de Lorenzo pelo tênis começou cedo no CCMC, dividida inicialmente com o futebol, mas seu dom natural falou mais alto. A dedicação integral aos treinos e torneios rendeu frutos rápidos. Ele alcançou o topo do ranking da Federação Paulista de Tênis em 2021 e foi eleito Atleta do Ano em 2022, ano em que também venceu o Paulista Masters. Colecionando vitórias, faturou o Brasileirão de Uberlândia em 2023, o circuito UTR Santo André em 2025 e o UTR Mairiporã em 2025 e 2026. Representando a região, foi campeão dos Jogos Abertos por Guararema em 2025 e vice no Sul-Americano Cosat de 2024. Recentemente, em julho deste ano, garantiu o vice-campeonato no UTR Santo André, consolidando sua impressionante marca atual de 10.10 na classificação internacional. Filho de Etienne, 47, e Guilherme Santana Freitas, 46, e irmão de Maria Júlia, 16, ele valoriza o apoio da família, quando o acompanha nas competições. Rumo aos Estados Unidos, o pisciano começou a se aventurar na cozinha para não fazer feio no exterior. Ele conta que já arriscou um carbonara, mas sua comida favorita ainda é o churrasco de carneiro preparado pelo pai. Seu estilo é esportivo e assume uma mania de consumo: comprar tênis. Mantém o foco no bem-estar com treinos na academia, basquete com os amigos e passeios em São Paulo. Fã da série “O Mentalista”, elege a cor azul como favorita e o perfume Le Beau, de Jean Paul Gaultier, para os momentos especiais. De suas viagens, destaca o encanto dos parques de Orlando, nos EUA, e elogia a organização de Curitiba-PR. Seu sonho de consumo é um Porsche 411, mas planeja dar aulas de tênis para conquistar seu Mustang Dark Horse e ainda alcançar 11 pontos no ranking UTR. Guiado pela fé em Deus e pelos ensinamentos dos pais sobre sempre fazer o bem a todos, carrega a lição de que todo esforço tem retorno. Sua frase: “É melhor tentar e dar errado, do que não tentar e não saber o resultado.”