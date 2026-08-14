Colégio Saint Thomas’ celebra 10 anos com inovação

A escola aposta em um formato onde o inglês e o francês extrapolam a sala de aula

A educação bilíngue em Mogi das Cruzes vive um marco significativo. Prestes a completar dez anos de fundação, o Colégio Saint Thomas’ consolida um modelo pedagógico focado no ensino imersivo, no acolhimento socioemocional e na forte conexão com a comunidade. A instituição atende hoje cerca de 200 alunos, com idades entre 2 e 10 anos, distribuídos entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental I.

Sob a liderança da mantenedora e diretora pedagógica Livia Bolina, ao lado da vice-diretora Flávia Bonotti e da coordenadora bilíngue Labelly Filgueiras, a escola aposta em um formato onde o inglês e o francês extrapolam a sala de aula. “A proposta visa formar cidadãos preparados para o mundo por meio do aprendizado humanizado e multicultural”, destaca a gestão.

O diferencial do programa pedagógico reside na vivência diária dos idiomas. Na Educação Infantil, a imersão em inglês ocorre de forma natural. Conforme avançam na vida acadêmica, os estudantes passam a ter contato também com o francês, consolidando o aprendizado em projetos autorais como a “Jornada Francesa”. O calendário letivo integra ainda tradições britânicas, como o “Saint George’s Day”, o “Remembrance Day” e a “Queen Elizabeth’s Week”, o evento presta homenagem ao legado da Rainha Elizabeth. Em paralelo, conta com festividades brasileiras locais.

Na área de tecnologia, o destaque é o Projeto Nave à Vela de Robótica, voltado aos alunos do Ensino Fundamental. A iniciativa integra conceitos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) ao desenvolvimento do raciocínio lógico e trabalho em equipe.

Na área esportiva, os alunos contam com modalidades como futebol, vôlei, taekwondo e jiu-jítsu, além de artes circenses, que contribui para o desenvolvimento da coordenação motora, do equilíbrio, da criatividade e da autoconfiança. A escola ainda disponibiliza o Ateliê Criativo, que incentiva a expressão artística e a imaginação, além do Francês Avançado, destinado aos alunos que desejam aprofundar seus conhecimentos no segundo idioma.

Ações solidárias

A atuação da Saint Thomas’ ultrapassa os muros escolares. Recentemente, a instituição integrou o Projeto de Sustentabilidade dos Jogos Interescolares de Mogi das Cruzes, ajudando a recolher 4,5 toneladas de materiais recicláveis destinados a cooperativas locais. Ações solidárias contínuas, como a Campanha do Agasalho, também mobilizam as famílias dos estudantes.

No campo socioemocional, o acompanhamento individualizado ganha o suporte direto de uma psicóloga escolar. Essa rede de apoio reflete-se em resultados práticos: na Olimpíada Brasileira de Matemática Financeira de 2026, que reuniu mais de 38 mil inscritos, dois alunos do 4º ano da instituição conquistaram Certificados de Menção Honrosa pelo desempenho nacional.

Serviço

Colégio Saint Thomas’

Educação Infantil (Unidade 1): Rua José Henrique Lagden, 92 – Jardim Armênia.

Ensino Fundamental (Unidade 2): Avenida Santa Rita, 250 – Jardim Armênia.

Contato: (11) 91215-2546 | Instagram: @sthomaseducation.mogi