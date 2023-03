Veja os trechos do Metrô que estão funcionando até às 20h

A Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) informa que, por meio do seu plano de contingência, reabriu na tarde desta quinta-feira (23) trechos das Linhas 1-Azul, 2-Verde e 3- Vermelha e deve operar até às 20h.

Nas primeiras horas do dia, o Metrô comunicou ao Sindicato dos Metroviários a autorização para o funcionamento do sistema com liberação total das catracas (catraca livre, entrada gratuita), com o retorno imediato de 100% dos metroviários para garantir a segurança dos passageiros.”Esta liberação era uma condição do Sindicato para o retorno da operação, atendida pelo Metrô e não cumprida pelos metroviários”, diz a nota.

Já no final da manhã, o Metrô conseguiu uma decisão judicial que determinou o funcionamento de 80% do serviço do metrô nos horários de pico (entre 6h e 10h e entre 16h e 20h) e com 60% nos demais horários durante todo o período de paralisação, com cobrança de tarifa.

Trechos em funcionamento até às 20h:

Linha 1- Azul: de Ana Rosa a Luz

Linha 2- Verde: de Alto do Ipiranga a Clínicas

Linha 3- Vermelha: de Santa Cecília a Bresser- Mooca

Linha 15- Prata permanece fechada.