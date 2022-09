Veja o que abre e fecha no Feriado de 7 de setembro em Mogi

A Prefeitura de Mogi das Cruzes não terá expediente nesta quarta-feira (07/09) devido ao dia da Independência do Brasil – os atendimentos ao público serão retomados na quinta-feira. Os serviços essenciais funcionarão normalmente no feriado.

Nesta quarta-feira o Mercado Municipal abre das 8h às 12h e as feiras livres seguirão a programação normal. Os parques da cidade estarão abertos das 7 às 17 horas. O Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) atenderá emergências, como falta de água e vazamentos, pelo telefone 115. A coleta de lixo segue normalmente em toda a cidade.

A Guarda Municipal e o Departamento de Fiscalização de Posturas manterão o atendimento ao público pelo telefone 153 para denúncias e reclamações referentes ao descumprimento das medidas de restrição para enfrentamento da pandemia, casos de desrespeito à Lei do Silêncio e realização de pancadões e aglomerações. Aos finais de semana a fiscalização é intensificada.

Na área da saúde, as UBS não funcionarão no feriado. O Pronto Atendimento Infantil do Hospital Municipal segue com o atendimento, normalmente. A estrutura tem entrada pela rua Gutterman, nº 577, no distrito de Braz Cubas.

Para outras situações de urgência e emergência, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24 horas do Rodeio (avenida Pedro Romero s/nº); Oropó (avenida Kaoru Hiramatsu, s/nº) e Jundiapeba (rua Francisco Soares Marialva, esquina com Cecília da Rocha), a unidade 24 horas do Jardim Universo e o Pró-Criança, que fica no Mogilar, também atenderão a população todos os dias. Para remoção de pacientes, a Cure 192 trabalhará ininterruptamente, assim como o SAMU, que também atende pelo 192.