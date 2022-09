Veja as propostas dos últimos candidatos

Marcos Damasio (PL)

Candidato à reeleição, Marcos Damasio afirma que seguirá defendendo os interesses de Mogi das Cruzes e do Alto Tietê junto ao governo estadual, buscando recursos para investimentos nas áreas da Saúde, obras de infraestrutura, segurança pública e ações para a geração de emprego e renda.

Com experiência na política, ele acredita que seu histórico faz com que mereça a confiança dos eleitores. “Tenho dedicado especial atenção à cidade em meus mandatos como deputado estadual, com o envio de recursos de emendas parlamentares e conquistas importantes como a pavimentação da Estrada Yoneji Nakamura no Distrito do Taboão, recursos do estado para a futura Maternidade Municipal, o Bom Prato de Jundiapeba e a luta pela não instalação do pedágio”, conta.

Se reeleito, Damasio pretende trabalhar no desenvolvimento do Distrito Industrial do Taboão; no apoio à geração de emprego; na reabertura do pronto-socorro do Hospital Luzia de Pinho Melo; e em investimentos e melhorias na área da segurança pública, como a implantação do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) em Jundiapeba.

Fernanda Moreno (MDB)

Vereadora atuante nos direitos dos animais, Fernanda Moreno defende que atuar pela defesa dos animais é, ao mesmo tempo, trabalhar em prol da saúde de todos, inclusive das pessoas. Pretende levar para os demais municípios do Estado a Política de Castração como base do investimento na saúde dos animais e prevenção ao abandono e maus tratos. Ela defende que a região precisa de uma mulher na Assembleia e ressalta sua atuação na Câmara, “com 30 projetos de lei apresentados e quase 60% deles aprovados e em vigor, que beneficiam pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, idosos, pessoas, mulheres, crianças, meio ambiente e animais”.

Uma das suas propostas é a criação do Cadastro Estadual para ONG’s e Protetores de Animais com incentivos ao setor. “Um desses incentivos será um Programa de Profissionalização para os protetores, ajudando a obter renda e melhorando a qualidade de vida do tutor e dos animais. Sou protetora de animais há mais de 25 anos, e sei o que eles passam para tentar salvar cada vida. Muitas vezes, acabam optando por não se alimentar, mas nunca deixam seus animais com fome”.

Inês Paz (PSOL)

Inês Paz é vereadora e conta que lutou contra a ditadura, fundou o PSOL e participou da criação do Conselho da Mulher de Mogi. É coordenadora no sindicato dos professores APEOESP. Seus principais pilares, se eleita, será a luta por serviços públicos de qualidade, principalmente educação, saúde e segurança. “A região precisa de uma deputada estadual para representá-la, mas uma mulher que tenha um olhar voltado para os mais vulneráveis e com amplo conhecimento geoeconômico das cidades que formam nossa região. Como servidora estadual aposentada, sempre atuei contra o sucateamento dos órgãos públicos. Como deputada, levarei à Assembleia as pautas que os moradores do Alto Tietê defendem”, reforça. D

entre os destaques, Inês salienta a importância de uma educação pública e de qualidade, um sistema de saúde universalizado e com investimentos e segurança realizada com inteligência e integrada com setores da municipalidade. “Quero lutar pela garantia de ampliação dos programas de habitação e combate à insegurança alimentar, além da garantia de renda e emprego”.

Pedro Miranda (Republicanos)

Pedro Miranda é sargento reformado. Ingressou na carreira de Policial Militar do Estado de São Paulo no ano de 1992, e, na sua trajetória, trabalhou em oito Batalhões sendo: 8º BPM/M, 2º BPM/M, 29º BPM/M, 48º BPM/M, 7º BPM/M, 17º BPM/M, 11º BPM/M, 1. BPChoq (ROTA).

Após 26 anos dedicados à causa pública, decidiu se candidatar tendo a Segurança como sua principal bandeira. Para Mogi, ele defende a instalação de radares inteligentes para coibir os furtos e roubos na cidade, a valorização dos agentes de segurança, o aumento do efetivo e promete lutar pelas delegacias 24hs, inclusive a delegacia da mulher. “Defendo também a descentralização do monitoramento dando ênfase aos bairros, a expansão do programa Vizinhança Solidária e a cobrança por leis mais duras contra os criminosos”. Pretende também destinar investimento para as escolas cívico-militares, ampliar o programa PROED, reativar o pronto-socorro do Luzia de Pinho Melo e investir na ampliação da Santa Casa. Bem como construir mais Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e reduzir a demanda de cirurgias eletivas.

Marcos Furlan (PODE)

Atual presidente da Câmara, Furlan é empresário do segmento esportivo, professor de Karatê Kyokushin e kickboxing há 27 anos e ex-atleta profissional. Se eleito deputado, quer viabilizar recursos e investimentos para a região, nas áreas de maior necessidade, representando todos os segmentos da nossa sociedade. “Tenho como principais bandeiras, além do Esporte, área que atuo há mais de 37 anos, a questão da habitação, do desenvolvimento e empreendedorismo, do paradesporto, da pessoa com deficiência e com transtorno do espectro autista”, enumera.

Furlan defende que tem um trabalho efetivo e com realizações concretas ao longo destes dez anos de mandato. “Vou viabilizar atividade esportiva gratuita para jovens e crianças, possibilitando até o ingresso dos atletas em grandes competições no futuro, trabalhar por moradia digna e regularização fundiária, apoio ao empreendedor, combate a pancadões, isenção do IPTU para pessoas com deficiência e doenças graves e políticas públicas para fomentar o paradesporto”.

Os candidatos Marcelo Brás (PSDB), Anderson da Acessibilidade (PP) e Jô do Alho (PDT) não retornaram os questionamentos da redação. O jornal optou por entrevistar apenas os candidatos com domicílio eleitoral em Mogi, com base nas informações dos partidos e diretórios municipais.