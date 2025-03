Vanessa Sasai atende crianças e adultos para melhorar o bem-estar

Através de um erro profissional estético e procurando a sua cura, Vanessa Shizue Sasai estudou muito para abrir a sua clínica VS SLIM Vanessa Sasai, em Mogi das Cruzes. Formada em estética e cosmética, fez especialização em modelagem corporal no Japão e em emagrecimento e é psicanalista, oferecendo análise para os pacientes, a fim de curar os traumas.

Há 15 anos no mercado e há dez com o seu empreendimento, Vanessa é especialista em emagrecimento e em descobrir traumas a fim de curá-los. Além disso, se especializou na Bélgica e em Portugal, bem como nas áreas de reparação biológica, stiperterapia, auriculoterapia, Magical Process, peelings químicos, suplementação, cosmetologia e prescrição dermocosmética na estética, argiloterapia detox, massagens redutora e de lifting manual, microagulhamento, clareador de axilas e virilhas, luz pulsada e eletroterapia. “Estou cursando, ainda, sobre regressão, modulação de dor emocional e drenagem na Bélgica, em que vou trazer um novo método para edema inflamatório.

Criadora do Método VS SLIM Vanessa Sasai Emagrecimento, Vanessa oferece outros atendimentos aos seus pacientes, como terapia, hipnose, Barra de Access, Reiki, drenagem, microagulhamento, rejuvenescimento, tratamentos para melasma, acnes, flacidez e gordura.

Para Vanessa, todo o seu estudo só aflora ainda mais o seu dom. “Tenho o dom de cura, de escuta e de visão”, revela.

Com isso, foi premiada como referência Nacional em saúde e estética, e convidada a palestrar na Europa sobre o seu método.

A VS SLIM Vanessa Sasai tem grande procura pelos seus pacientes, mas o emagrecimento e a cura de traumas são os mais desejados pelas pessoas. “Todos os nossos serviços são muito procurados, mas sou apaixonada por emagrecimento e cura de traumas”, conta Vanessa.

A clínica atende pacientes de todas as idades e de todos os gêneros, com o objetivo de transformar vidas.

DESTAQUE

Endereço: Rua Agostinho Caporali 397, Vila Oliveira

Telefone: 11 963609712

Instagram: @vanessa_sasai

Vanessa se especializou em tratamento para a qualidade de vida das pessoas