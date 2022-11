Vândalos invadem três postos de saúde no final de semana em Mogi

Três unidades de Saúde foram alvos de invasão e vandalismo no último final de semana. No Jardim Planalto, os vândalos entraram pelo telhado, quebraram a estrutura e também alguns equipamento, como ar-condicionado. No Posto de Saúde Santa Tereza, os invasores quebraram os condensadores de ar, aparelho de suporte para atendimento odontológico.

Na Vila da Prata, foram furtados os cavaletes de água, prejudicando o abastecimento no Posto de Saúde, que precisou suspender alguns serviços, como as coletas de materiais para exames diagnósticos.

Apesar dos prejuízos causados pelos danos materiais, os atendimentos não foram totalmente suspensos, no entanto, a Secretaria Municipal de Saúde pede a colaboração da comunidade no intuito de informar possíveis invasões. Nas últimas semanas, diversas unidades foram alvos de vandalismo e furtos, prejudicando o atendimento.