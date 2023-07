Vamos vacinar nossos filhos!

Atenção, pais, mães e responsáveis: vamos aproveitar as férias da criançada para ir até o posto e vacinar nossos pequenos?

O Governo de Estado prorrogou a Campanha contra a Gripe até o final do mês. E, com as quedas de temperatura, as crianças são as que mais sofrem com gripes e resfriados.

E já que estamos falando de vacina, quando foi a última vez que levou seu filho para ser imunizado? Aproveite a ida ao posto para atualizar a carteira de vacinação. É só vacinando que podemos garantir que as doenças já erradicadas do nosso país não voltem para assombrar a vida dos nossos filhos.

Estamos saindo de tempos tenebrosos, com a pandemia da Covid-19. A vacina contra o coronavírus foi fundamental para que pudéssemos retomar à normalidade, mesmo chorando por quem se foi. Vamos então valorizar a ciência e confiar nas nossas vacinas. Não podemos dar moleza para sarampo, poliomielite, meningite e tantas outras doenças. A vacinação é essencial para manter a criança saudável, pois ajuda a prevenir muitas doenças que podem comprometer o seu desenvolvimento. Converse com o seu pediatra e não descuide da saúde dos seus bens mais preciosos!