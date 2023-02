Valtra adquire 8 toneladas de hortaliças e doa para projeto social em Mogi

Entre dezembro passado e este mês, a Valtra, marca pertencente ao grupo AGCO e referência em máquinas agrícolas, adquiriu o equivalente a oito toneladas de vegetais do projeto “Faça um bem incrível”, coordenado pela agricultora Simone Silotti. Os itens são adquiridos de pequenos produtores a preço justo, contribuindo para a economia local, evitando o descarte de alimentos. No total, a ação envolveu 21 produtores e 150 trabalhadores rurais.

“Muito importante o exemplo e apoio da Valtra, juntos estamos promovendo um círculo virtuoso entre duas duras realidades. Do lado rural, se a produção de hortifrutis não for comercializada em tempo hábil e preço justo, os agricultores perdem seus cultivos por serem altamente perecíveis. Já nas cidades, muitas pessoas estão em risco de desnutrição. Na prática, estamos contribuindo com dois Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, o ODS2 – Combate à fome e Agricultura Sustentável e ODS10 – Redução das Desigualdades Sociais”, salienta Simone.

“Por meio do programa municipal ‘Quitanda Social’, 14 entidades apoiaram na distribuição para mais de 1,4 mil famílias em vulnerabilidade social de Mogi das Cruzes (SP), permitindo que as pessoas escolhessem os vegetais”, explica Vera Suzart, assistente social que participa do programa.

Para Ana Helena de Andrade, diretora de Assuntos Governamentais AGCO, esta ação colabora para o desenvolvimento social e econômico pois evita o descarte desnecessário de produtos e reduz a fome da população de Mogi das Cruzes. “Temos a missão de alimentar o mundo de forma sustentável. O projeto Faça Um Bem Incrível, ao mesmo tempo que preserva a renda de produtores de pequena escala – garantindo a continuidade de sua produção – também propicia uma alimentação saudável para muitas famílias.”

A ação atendeu comunidades de Mogi das Cruzes (SP), onde está localizada uma das 10 unidades da

AGCO na América do Sul e onde são produzidos tratores, pulverizadores e motores da marca Valtra.

além de sediar o laboratório de controle de emissões.