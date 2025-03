Vagas são abertas para oficina sobre técnicas do diretor Alfred Hitchcock

A Secretaria Municipal de Cultura de Suzano está com inscrições abertas para uma oficina sobre técnicas de cinema do aclamado diretor britânico Alfred Hitchcock (1899-1980). Os interessados em uma das 20 vagas que estão sendo ofertadas podem se cadastrar pelo link (bit.ly/T%C3%A9cnicaCinemaHitchcock). A atividade será realizada no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70, Jardim Paulista), na terça-feira (25), entre 13 e 17 horas, e garantirá certificado aos participantes.

O objetivo dessa iniciativa, desenvolvida em parceria com o programa estadual “Pontos Mis”, é compartilhar informações sobre as propostas de filmagem do diretor, que é considerado o “Mestre do Suspense”, tendo forte influência sobre as novas gerações de cineastas. Na oportunidade, serão discutidas as técnicas usadas em alguns dos seus principais filmes, como Janela Indiscreta (1954), Chantagem e Confissão (1929), Quando Fala o Coração (1945), Rebeca (1949), Psicose (1969), Um Corpo que Cai (1958), Sabotagem (1936) e Suspeita (1941), entre outros.

Esse trabalho dá continuidade à formação proporcionada pela Cultura aos profissionais e interessados nesse ramo de atuação, que já puderam ter contato com a trajetória de outros profissionais de renome, usados como referência para este tipo de workshop.

O secretário José Luiz Spitti afirmou que as oficinas dedicadas a diretores e cineastas de destaque proporcionam uma formação diferenciada aos munícipes que buscam explorar esse segmento. “As técnicas ensinadas nessas oportunidades são modelos de trabalho no âmbito da produção audiovisual. Por isso, a participação nas oficinas representa um diferencial no currículo dos participantes”, declarou o chefe da pasta.

