Vacinação contra Gripe e Covid-19 terá esquema especial neste sábado

A Prefeitura de Mogi das Cruzes prossegue com novas ações no final de semana para impulsionar a vacinação contra Gripe e Covid-19 na cidade. Neste sábado (03/6), as doses serão aplicadas em 12 Postos de Saúde, das 9 às 14 horas, e equipes volantes percorrerão quatro pontos distintos da Zona Rural.

As vacinas disponibilizadas são contra a Gripe (para qualquer idade a partir de 6 meses de vida) e Covid-19. Neste caso, podem ser aplicadas a Covid-19 Monovalente (para crianças a partir de 6 meses, adolescentes e adultos) como Pfizer Baby, Pfizer Pediátrica e Pfizer; e a Bivalente (pessoas com 18 anos em geral ou adolescentes de 12 a 17 anos que tenham comorbidades, imunossupressão, gestantes ou puérperas).

Para receber a vacina Bivalente é necessário ter pelo menos 2 doses anteriores da vacina contra a COVID 19 e que ter passado pelo menos 4 meses após da última dose recebida.

SÁBADO (03/6), das 9 às 14 horas

POSTOS DE SAÚDE

Vila Nova Aparecida

Braz Cubas

Vila Suíssa

Mineração

Vila da Prata

Jundiapeba

Ponte Grande

Mãe Mogiana

Jardim Maricá

Jardim Ivete

Jardim Camila

Vila Natal

ZONA RURAL

Chácara dos Baianos

Pindorama

Fazenda Cuiabá (continuação)

Estrada Moralogia (continuação)