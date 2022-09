Vacinação contra a paralisia infantil e atualização de cadernetas é prorrogada até 31 de outubro

O Governo do Estado de São Paulo prorrogou, na tarde desta sexta-feira, as Campanhas de Multivacinação e contra a Poliomielite até o dia 31 de outubro. Em Mogi das Cruzes, as doses continuarão disponíveis a partir de segunda-feira, das 8 às 16 horas, em todos os Postos de Saúde e unidades da Estratégia Saúde da Família.

A medida foi tomada diante da baixa adesão entre crianças e adolescentes às campanhas. Em todo o Estado de São Paulo, apenas 25,8% do público-alvo (menores de 15 anos) foram levados pelos pais ou responsáveis para a imunização.

Contra a paralisia infantil foram imunizadas 1,1 milhão de crianças, o que representa 49,2% da população desta faixa etária no Estado de São Paulo. Mogi das Cruzes aplicou, até o momento, 12.870 doses, o que corresponde a 50,25% de cobertura.

A vacina contra a poliomielite continua disponível para todas as crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias. A ampla imunização contra esta doença é fundamental para evitar o risco de reintrodução do vírus, do qual não se tem registro de caso há mais de 30 anos.