Vacinação contra a gripe é ampliada para todos em Suzano

A Secretaria de Saúde de Suzano anunciou na quarta-feira (22/06) a ampliação da Campanha de Vacinação contra a Influenza (gripe) para todos os públicos com mais de seis meses de vida. O atendimento ocorre nas 24 unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas, enquanto houver doses disponíveis. Para receber a aplicação, basta o morador apresentar documento original com foto, comprovante de residência de Suzano e também a caderneta de vacinação.

De acordo com a pasta, a liberação do atendimento ocorre conforme a evolução da campanha que, desde março, vem contemplando públicos prioritários de maneira acumulativa. Neste período, os idosos, trabalhadores da Saúde, gestantes, puérperas, crianças, povos indígenas, professores, pessoas com deficiência ou com comorbidades, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, agentes de forças de segurança, funcionários do sistema prisional e a população privada de liberdade foram priorizados na vacinação.

Até o momento, 40.564 doses foram aplicadas no município. A expectativa é de que, com a ampliação da campanha, mais 37 mil suzanenses sejam contemplados com a imunização. O objetivo é garantir maior proteção ao público geral, inibindo casos graves da gripe e eventuais internações pela doença.

O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, pontuou que a vacina confere proteção a três tipos de vírus Influenza (H1N1, H3N2 e B), sendo que a ampliação da campanha será mais uma aliada da Saúde dos suzanenses. “Não podemos descuidar. Além da Covid-19 (coronavírus), nos preocupamos com os quadros de síndrome gripal. A vacinação está liberada para todos os públicos, enquanto houver doses disponíveis, a fim de garantir maior cobertura vacinal e mais proteção aos munícipes. A prevenção é sempre o melhor remédio”, disse.

Covid-19

A imunização contra o novo coronavírus também segue vigente para os maiores de 5 anos. Em caso de dúvidas, o cronograma está disponível no site www.suzano.sp.gov.br. Aqueles que estão com a segunda dose ou aplicações de reforço em atraso devem buscar orientação junto à unidade de atendimento. Para tanto, recomenda-se também a apresentação do cartão de vacinação adquirido nas primeiras etapas.