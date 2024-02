Universidade Zumbi dos Palmares abre seletiva para as suas equipes de basquete

O esporte é um dos principais fatores de bem-estar. Quando é possível uni-lo à educação superior de qualidade, trata-se de uma chance imperdível. É exatamente isso que a Universidade Zumbi dos Palmares está propondo. No dia 2 de fevereiro, no Centro Esportivo do Tietê ocorrerá a seletiva de basquete dos times masculino e feminino da Zumbi. No caso da equipe feminina, especificamente, aquelas atletas/alunas que conseguirem ingressar no grupo farão parte do time tetracampeão do Novo Basquete Universitário (NDU).

José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, afirma que essa é uma oportunidade única para as pessoas que amam o basquete ingressarem em uma instituição de ensino superior que é símbolo de coragem e superação. “Pessoal, participem dessa jogada campeã! Estudar na Zumbi e jogar em nossas equipes de basquete significa garantia de sucesso profissional e saúde”, diz ele. Atenção: não há limite de idade e o único pré-requisito será ter concluído o ensino médio.

Há, ainda, mais um motivo para participar da seletiva, a universidade está com o seu processo seletivo 2024 aberto e oferece bolsas de estudos de 40% a 100% em seus cursos de graduação.