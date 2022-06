Uniformes dos alunos serão entregues após o recesso

A Secretaria de Educação vai entregar os uniformes dos alunos da rede municipal de ensino no retorno das aulas do segundo semestre. De acordo com um comunicado enviado pelo aplicativo Educa + Mogi, o prazo inicialmente informado não foi cumprido pelo fornecedor e cobranças e providências legais estão sendo tomadas para que tudo seja entregue o quanto antes. “O compromisso dado pela empresa é de que os novos kits serão entregues até o retorno das aulas do segundo semestre. Estamos acompanhando firmemente para que não haja mais atrasos nesse processo”, diz o comunicado.

Leia comunicado na íntegra:

“Aos pais e responsáveis dos alunos da rede municipal de Mogi das Cruzes,

Nós da Secretaria de Educação sabemos o quão esperado está sendo o novo uniforme para as crianças da rede municipal de ensino. Por conta disso e, sobretudo, por prezar por uma gestão sempre transparente, fizemos questão de compartilhar com vocês como está sendo esse processo.

Houve um problema na transmissão do recado anterior, que consta como cancelado. Os kits de uniforme serão entregues como explicado abaixo.

Pela primeira vez, serão entregues kits de uniforme escolar completos para os alunos da rede municipal. Assim como já fizemos com os kits de material escolar, a Prefeitura de Mogi incrementou o kit-uniforme com mais itens e incluiu blusão, bermuda, calça e meia. São peças que chegam para melhor atender os nossos estudantes.

Este empenho da gestão em oferecer um kit mais completo para nossos alunos teve início no dia 15 de dezembro, com a publicação do edital para a contratação da empresa. O processo de licitação que já demanda naturalmente um tempo considerável ocorreu normalmente e as empresas vencedoras têm a obrigação legal de cumprir os prazos, o que infelizmente não aconteceu.

Como o prazo inicial não foi cumprido pelo fornecedor, a entrega dos uniformes para os estudantes da rede fol atrasada. Por isso, cobranças e providências legais estão sendo tomadas para que tudo seja entregue o quanto antes.

O compromisso dado pela empresa é de que os novos kits serão entregues até o retorno das aulas do segundo semestre. Estamos acompanhando firmemente para que não haja mais atrasos nesse processo.

É importante destacar que, no ano passado, por conta da suspensão das aulas presenciais no período da pandemia, a SME iniciou a entrega de uniformes em agosto, respeitando as fases do cronograma de retomada gradual das atividades. E no início deste ano, foi distribuído o saldo remanescente para novos alunos e as escolas que solicitaram, a fim de suprir a necessidade mais urgente dos alunos que a sinalizaram”.