Unica Estética Mogi: mulheres mais lindas e confiantes

O Brasil é o quarto principal mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo, ficando atrás de Estados Unidos, China e Japão, respectivamente. O ramo de serviços voltados para beleza, inclusive, foi uma das áreas com maior crescimento em 2022.

E com a população querendo cada vez mais se cuidar para viver mais e melhor, as clínicas de estética investem em procedimentos capazes de trazer aquela renovação e autoestima que todo mundo merece.

É o caso da Unica Estética Facial e Corporal. Inaugurada há três meses por Amanda Maria de Oliveira e Fernanda Lopes no Parque Monte Líbano, a clínica aposta em tratamentos de Estética Avançada que vão além das típicas massagens e limpeza de pele.

Na clínica, elas oferecem protocolos de beleza facial, como limpeza de pele, peelings, microagulhamento, radiofrequência e dermaplaning, ideais para amenizar o envelhecimento e devolver o viço para a pele.

Para o corpo, o espaço tem procedimentos variados, como drenagem linfática, corrente russa, endermoterapia, pump – um procedimento estético feito com ventosas para estimular a musculatura dos glúteos -, ultrassom Heccus e Termoredux, uma técnica que promove efeito detox, estimulante metabólico e descongestionante que auxilia na redução de medidas.

Nutrição

Além dos tratamentos de beleza, a Unica disponibiliza atendimento nutricional e suplementos alimentares que auxiliam no processo de eliminação dos quilos extra. “Trabalhamos com suplementos de colágeno, vitamina D, cúrcuma e ômega, dentre outros”, explica Amanda.

E, até o dia 5 de maio, os clientes que forem fazer seu primeiro tratamento na clínica ganham 10% de desconto.

Única Estética Corporal e Facial

Rua Otoni Martins, 45 – sala 3 – Parque Monte Líbano

Tel: (11) 94062-6549

Instagram: @unicaesteticamogi