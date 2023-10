UMC realiza ações no Outubro Rosa

Para celebrar o mês de conscientização e prevenção do câncer de mama, a Universidade de Mogi das Cruzes promove ações internas e externas com a participação de variados cursos existentes na Instituição. No inicio do mês, a Policlínica UMC realizou atendimentos gratuitos às mulheres do Alto Tietê durante a ação Outubro Rosa. O evento que aconteceu no dia 07 de outubro contemplou mais de 40 atendimentos.

Com a supervisão de médicos e professores, os alunos do Curso de Medicina realizaram atendimentos ginecológicos, incluindo consultas, exames de mamografia e orientações sobre a prevenção do câncer de mama. A Policlínica fará todo o acompanhamento e encaminhamento das pacientes caso seja necessário.

Além disso, em parceria com a Clínica Diaverum, as alunas do curso de Estética e Cosmética da UMC realizaram um “Spa Day” que incluiu tratamentos para as mãos e pés, maquiagem e massagens rápidas para pacientes em tratamento de hemodiálise, câncer e outras condições de saúde.

Essa ação integrou a campanha do Outubro Rosa e teve como objetivo proporcionar momentos de relaxamento durante a espera para o atendimento.

Por fim, no próximo dia 28, ocorrerá o 1º Simpósio Outubro Rosa com o tema “Prevenção ao Câncer de Mama e Colo de Útero”. Este evento é interno e direcionado aos alunos do curso de Enfermagem. As inscrições devem ser feitas através do Portal do Aluno UMC.