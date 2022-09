UMC promove evento com atendimento gratuito no Parque Centenário

Um evento gratuito para celebrar o ‘Dia da Responsabilidade Social no Ensino Superior Particular’ será realizado neste sábado, dia 17 de setembro, no Parque Centenário de Mogi das Cruzes, das 10h às 15h. Com o apoio da UMC, a ação será destinada a comunidade e irá oferecer serviços em diversas áreas do saber.

Ao todo são mais de 40 atividades organizadas por alunos, professores e coordenadores de todos os cursos da instituição. Dentre as atividades programadas para o dia estão ações e palestras preventivas na área da saúde (aferição de pressão, orientações nutricionais, prevenção de câncer de boca e uso racional dos medicamentos).

A grande novidade fica por conta do espaço PET, com orientações diversas aos tutores de cães e gatos. Para as crianças tem o espaço kids, com atividades lúdicas como oficinas de pintura, teatro de fantoches, brinquedo aramado e várias outras atrações.

A grande expectativa fica para o espaço destinado aos serviços da área profissional, onde o visitante irá encontrar ações de orientação para entrevistas de emprego, finanças pessoais e técnicas de negociação de dívidas. Além de uma área para tirar dúvidas sobre questões jurídicas em geral.

O Dia Nacional de Responsabilidade Social no Ensino Superior é promovido pela Associação Brasileira de Mantenedores de Ensino Superior (ABMES). A UMC participa da ação desde 2005. O objetivo é trabalhar por um futuro com melhor qualidade de vida.