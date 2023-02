UMC concede regime domiciliar para alunos de municípios atingidos pelas chuvas no Litoral Norte

A UMC publicou uma portaria hoje, 23/02/2023, que concede direito ao ensino domiciliar para os alunos residentes em Bertioga e Litoral Norte do Estado de São Paulo, nas localidades que foram atingidas pelas fortes chuvas na região, no último dia 18/02. A medida garante o ensino aos alunos de cursos de graduação presencial, que de forma obrigatória e exclusiva utilizam a Rodovia Mogi-Bertioga para o deslocamento diário à UMC. A medida é válida enquanto houver a interrupção total da via pelas autoridades competentes.

Portanto, os alunos deverão encaminhar uma solicitação para a UMC, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da publicação de hoje, anexando obrigatoriamente documentos que comprovem a residência e o trajeto de deslocamento para Mogi das Cruzes, pelo trecho atingido e bloqueado da Rodovia Mogi-Bertioga.

Para solicitar o regime domiciliar de ensino, o aluno deverá encaminhar um e-mail pra sgeral@umc.br. A portaria estará automaticamente encerrada no primeiro dia útil após a liberação da rodovia pelas autoridades responsáveis.

Acesse o site: www.umc.br e confira o edital da portaria na íntegra.