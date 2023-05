UMC abre inscrições para o Concurso de Bolsas do 2º semestre de 2023

A Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) está com inscrições abertas para o Concurso de Bolsas do segundo semestre de 2023. O programa oferece 50 bolsas de estudos com até 100% de desconto para os cursos de graduação da Instituição. Os beneficiados iniciarão as aulas no segundo semestre deste ano.

O Concurso é direcionado exclusivamente aos cursos de graduação (bacharelado, engenharias, licenciatura e tecnologia), exceto Curso de Medicina e Cursos em modalidade a distância (EAD). Os valores oferecidos nas bolsas de estudo serão válidos durante toda graduação.

O processo seletivo será no dia 01/07, às 14h. A prova será online. As inscrições irão até 30/06 e podem ser realizadas através do site UMC Concursos de Bolsas ou pelo telefone (11) 4798-7000.