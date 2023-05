Um quarto de século!

Chegamos aos 25 anos com a sensação do dever cumprido!

O jornal A Semana foi criado para ajudar a desenvolver o que é de Mogi das Cruzes! A cidade localizada perto de rodovias de grande importância, pertinho das praias do litoral norte e, quando aqui chegamos, ainda tinha ar interiorano.

Foi com grande alegria que alcançamos todos esses anos de atividade, fazendo um jornalismo sério e independente, contando com os anunciantes que garantiram nossa distribuição gratuita aos milhares de leitores.

Em nossa existência sempre enaltecemos o comércio local em detrimento das viagens para “Sampa“ para fazer compras, pois aqui temos de tudo que a Capital oferece! Sempre estivemos ao lado das indústrias da região, mostrando que se ajudassem as comunidades onde elas pertencem com medidas sociais, teriam uma convivência pacífica e agradável!

Também denunciamos as mazelas do poder público e incentivamos jovens a entrarem na carreira política substituindo os antigos coronéis que seguravam o crescimento da cidade!

Enfim, temos o orgulho de falar que não só relatamos como participamos da modernização da região. A união das cidades do Alto Tietê nos levou a outros níveis e hoje o Estado nos olha com outros olhos.

É com satisfação plena que comemoramos 25 anos! Parabéns à nossa equipe!

João Manoel Beraldi de Almeida é diretor-presidente do jornal A Semana