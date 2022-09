Última semana de setembro decha o especial ‘Aniversário de Mogi’ no Sesc

A programação esteve intensa em setembro, com shows variados, apresentações de teatro, oficinas e vivências diferenciadas. Com isso, o Sesc Mogi das Cruzes reforçou seu compromisso socioeducativo com a cidade e reafirma-se como integrante da soma de esforços que busca a promoção da cultura, do lazer, da saúde e da qualidade de vida para todos. Veja os destaques dessa semana que encerra o mês de aniversário da cidade.

Dança

Ou 9 ou 80 – Clarin Cia de Dança

Dia 28/9, quarta, das 18h às 19h – Terminal de Onibus Central/ R. Prof. Flaviano de Melo, 525 – Centro

Dia 30/9, sexta, das 20h às 21h – Sesc Mogi

Livre | Grátis

Música

Oroboro – Timeline

Dia 29/9, quinta, das 20h às 21h15

Galpão Multiuso

Livre – Grátis – Sem retirada de ingressos

Crédio: Gabriel Soares

Oficina

Fábrica de Monstrus – LTDA

com Lucas Bandeira e Mayra Suzuki

Dia 1/10, sábado, das 10h às 13h ou das 14h às 17h

ETA – Espaço de Tecnologias e Artes

Grátis – Entrega de senhas no local com 30 minutos de antecedência.

Circo

Ku4Trum

Com Cia. Mimicalado

Dia 1/10, sábado, das 16h às 16h50

Tenda

Livre – Autoclassificação

Grátis – Sem retirada de ingressos.

Literatura

Mediação de Leitura: conta comigo?

Cia. Passarinho Contou

Dia 1/10, sábado, das 10h às 12h e das 13h30 às 16h30

Livre – Grátis

Jovens

Experimentando a arte circense – Juventudes

com Michelli Repulho

De 28/9 a 19/10, quartas, das 19h30 às 21h. Exceto dia 12/10

Especialmente recomendado para jvens entre 14 e 20 anos | Grátis

Idosos

Dança circular para idosos

Com Sonia Lima

Dias 29 e 6/10, quintas, das 15h30 às 17h

Especialmente Recomendado para 60+| Grátis

Dança circular é uma forma de dança coletiva que objetiva a integração em grupo e o fortalecimento de valores como empatia, bem-estar e liberdade. Os movimentos estimulam a coordenação motora, o equilíbrio e a sociabilização.

Automassagem Tuiná e Shiatsu

Com Eliete Ramos

Curso de auto massagem visando a promoção da saúde e bem esta

De 30/9 a 28/10, sextas, das 14h às 16h

Especialmente Recomendado para 60+| Grátis

r dos participantes. Partindo de exercícios respiratórios e usando técnicas de massagem tuiná e shiatsu, a atividade pretende estimular a autoconfiança e o alívio de dores no corpo, tensões e fadiga física e emocional.