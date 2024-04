Última Coroa do Divino reúne festeiros de outras paróquias da Cidade neste sábado

Os devotos do Divino se preparam para a 9ª Coroa da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes, que será realizada neste sábado (13), às 15 horas, na Associação Pró-Festa do Divino, no bairro do Mogilar, em Mogi das Cruzes. O padre Marcelo de Oliveira, da Catedral de Sant´Ana, comandará a reza ao lado do grupo de rezadeiras e rezadores, com a animação do Encontro de Jovens com Cristo (EJC) São Sebastião (@ejc.saosebastiao), da Paróquia São Sebastião.

E tem novidade para esta edição, que, por sinal, é a última de uma série de nove rezas. Os Festeiros Eduardo Ferreira Rego e Milena da Costa Freire Rego e os Capitães de Mastro Wagner Baptista Santos e Ludmyla de Oliveira Baptista Santos convidaram Festeiros e Capitães de Mastro de paróquias de outros bairros da Cidade, que também promovem Festa do Divino, como César de Souza e Brás Cubas. “A unidade entre as Festas do Divino representa a unidade da Igreja Católica. Por esta razão, estamos fazendo essa união entre todas as festas, neste momento de oração em preparação à nossa tradicional Festa do Divino”, diz a Festeira Milena.

Após à reza, os devotos se confraternizam no chá-bingo. O convite custa R$ 10,00 (com três cartelas) e pode ser adquirido na hora. Quem quiser comprar com antecedência deve ir até a Livraria Dom Divino (Rua Dr. Paulo Frontin, 387 – Centro), em Mogi das Cruzes. Além do convite, há um combo de bingo, com seis cartelas (de rodada simples). Ele custa R$ 15,00. E também há vendas na própria Associação Pró-Divino.

E assim como ocorreu nas outras edições da Coroa, os Festeiros e Capitães de Mastro contam com a colaboração dos devotos para fazerem a doação de um litro de leite. Os itens arrecadados serão destinados para a Associação São Lourenço, localizada no Distrito de Taiaçupeba. A instituição atende crianças em situação de risco, encaminhadas para lá por meio da Vara da Infância e pelos Conselhos Tutelares do Município.

A Festa do Divino será realizada de 9 de maio a 19 de maio, com o tema “Divino Espírito Santo, derramai em nossos corações o Dom da Misericórdia”.

O devoto que não puder participar de forma presencial poderá acompanhar a Coroa do Divino por meio da transmissão ao vivo pelo YouTube (https://www.youtube.com/@FestadoDivinoMogi).

Foto: Natália Amschinger