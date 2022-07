UBS Ponte Grande deixa de atender síndrome gripal a partir de segunda

Por conta da baixa demanda, a partir de segunda-feira (01/08) o Posto de Saúde Ponte Grande não fará mais atendimentos para síndrome gripal ou suspeita de coronavírus. Pacientes com sintomas leves devem procurar as unidades do Alto Ipiranga, Jardim Camila ou Vila Suíssa, sem necessidade de agendamento, das 8 às 16 horas.

As três unidades mantêm referência para casos leves e contam com médico disponível em demanda livre. Os casos mais graves ou com sintomas intensos são atendidos nas UPAs 24 horas do Rodeio, Oropó e Jundiapeba e no Pronto Atendimento 24h do Jardim Universo.

SÍNDROME GRIPAL: ONDE PROCURAR ATENDIMENTO

Casos leves, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h

UBS Alto Ipiranga: rua Capitão Joaquim de Melo Freire, 700

UBS Jardim Camila: av. Presidente Getúlio Vargas, 999

UBS Vila Suíssa: av. Ricieri José Marcatto, 310

Casos graves, de segunda a segunda, 24h por dia

UPA Oropó: av. Kaoru Hiramatsu, s/nº

UPA Rodeio: av. Pedro Romeiro, s/nº

UPA Jundiapeba: rua Francisco Soares Marialva, esquina com Cecília da Rocha

PA Jardim Universo: rua Dom Luís de Souza, 136

Crianças de zero a 12 anos, de segunda a segunda, 24h por dia

PA 24h HMMC: rua Guttermann, 577 – Braz Cubas

Pró-Criança: av. Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 51 – Mogilar