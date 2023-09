Troca solidária de ingressos para o Itaquá Rodeio Fest termina nesta 3ª feira 

Quem ainda não garantiu ingresso para o maior rodeio de portas abertas do Brasil, que acontece em Itaquaquecetuba-SP, de 6 a 16 de setembro, deve se apressar: a troca das entradas por alimentos não-perecíveis ou por fraldas termina nesta 3ª feira (5/9). O Itaquá Rodeio Fest já angariou mais de 200 toneladas de mantimentos, que serão entregues a famílias menos favorecidas da cidade dentro dos próximos dias.

A população ainda pode trocar alimentos por ingressos para assistir aos shows da arena e da arquibancada. No Itaquá Park Shopping, a troca pode ser feita das 10h às 22h. No local, também é possível adquirir a jaqueta oficial do Itaquá Rodeio Fest. Já na Praça Central, as doações acontecem das 9h às 17h. Para estas últimas horas de troca solidária por entradas para o maior rodeio de portas abertas do Brasil, mais pontos foram abertos: no Antigo Museu; na sede da Guarda Civil Municipal (GCM) do Jardim Caiuby; na Galeria Jardim Odete e na Rua Araras. O atendimento é das 9h às 18h.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Itaquá, Mila Prates Boigues, reforça que, nos últimos dias, houve alteração nos tipos de alimentos que deverão ser doados por show, para que uma variedade maior de mantimentos fosse angariada para posterior doação:

“Decidimos estipular os tipos de alimentos que deveriam ser doados para cada atração, justamente para não termos mais de um do que de outro tipo, uma vez que estamos montando cestas-básicas para as famílias mais carentes. Nesta etapa final de troca solidária de mantimento por ingresso para o rodeio, fizemos algumas mudanças, ainda visando uma arrecadação variada. A entrega para quem mais precisa vai começar dentro dos próximos dias”, complementa Mila (RELAÇÃO DOS ALIMENTOS ABAIXO).

Por meio de uma parceria do Itaquá Rodeio Fest com a Plena Saúde, também é possível trocar, até esta 3ª feira, um pacote de fraldas (infantil ou geriátrica) por dois ingressos para arena ou arquibancada.

Entradas também estão sendo trocadas por doação de sangue, entre hoje (4/9) e 4ª feira (6/9). Os doadores cadastrados são aguardados nos hemocentros parceiros (São Lucas, em Guarulhos-SP; Suzano-SP), no Banco de Sangue da Beneficência Portuguesa (BP), no Hospital Estadual Santa Marcelina e no Ginásio Municipal de Esportes de Itaquá, onde uma estrutura foi montada especialmente para a coleta.

Balanço

O prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues (PP), ao lado da primeira-dama, esteve num dos pontos de arrecadação de alimentos, no sábado (2/9). Impressionado com a quantidade de mantimentos angariados, destacou que, além de ter caráter social, o Itaquá Rodeio Fest está sendo organizado com custo zero para o município:

“Além de a festa estar sendo custeada pela iniciativa privada, sem um centavo de dinheiro público, vamos poder ajudar milhares de pessoas com estas doações. O Itaquá Rodeio Fest ficará para sempre na história da cidade e da região do Alto Tietê”, comemora.

Até domingo (3/9), foram arrecadadas cerca de 200 toneladas de alimentos e aproximadamente mil pacotes de fraldas.

O maior do Brasil

O maior rodeio de portas abertas do Brasil tem na programação shows de grandes artistas da atualidade, como Gusttavo Lima, Maiara e Maraisa, Zé Neto e Cristiano, Marcos e Bueno, Thiaguinho, Ana Castela, Léo Santana, DJ Alok e Maju Santana.

SERVIÇO:

Itaquá Rodeio Fest

De 6 a 16 de setembro

Itaquaquecetuba-SP

Estrada Governador Mário Covas Júnior – Jardim Adriane (acesso próximo ao número 1.355).

Programação:

6/9 – 4ª feira

Maiara e Maraisa / Marcos e Bueno

7/9 – 5ª feira

Gusttavo Lima

8/9 – 6ª feira

DJs Alok e Maju Santana

9/9 – Sábado

Zé Neto e Cristiano

10/9 – Domingo

Ana Castela

15/9 – 6ª feira

Thiaguinho

16/9 – Sábado

Léo Santana / DJ Maju Santana

Ingressos:

– Gratuitos, com troca solidária até 5/9 (3ª feira), por alimentos e pacotes de fraldas para arena e arquibancada;

– Para frontstage (pista VIP) e camarote individual, as vendas são exclusivamente pelo site do evento: www.itaquarodeiofest.com.br

Relação de alimentos para a troca:

– Maiara e Maraisa:

1 kg de açúcar e 1 kg de sal

– Gusttavo Lima:

1 litro de leite

– Alok:

1 litro de óleo

– Zé Neto e Cristiano:

1 kg de arroz

– Ana Castela:

1 kg de feijão

– Thiaguinho:

1 pacote de café

– Léo Santana:

2 pacotes de macarrão + 1 pacote de molho

Onde fazer a troca solidária dos ingressos (até 5/9 – 3ª feira)

Alimentos:

– Itaquá Park Shopping

Das 10h às 22h

– Antigo Museu

Praça João Álvares

Das 9h às 18h

– GCM Jardim Caiuby

Estrada dos Índios, 1.121

Das 9h às 18h

– Galeria Jardim Odete

Rua Acácia, 37, loja 41

Das 9h às 18h

– Rua Araras, 21 – Jardim Monte Belo

Das 9h às 18h

– Praça Central de Itaquá

Das 9h às 17h

Fraldas:

– Plena Saúde

Praça Nove de Julho, 27 – Centro, Itaquaquecetuba-SP

Das 10h às 16h

Mais informações:www.itaquarodeiofest.com.br