Trens da linha 11-Coral não vão circular entre Poá e Jundiapeba neste domingo

No próximo domingo (17/09), as linhas 7-Rubi e 11-Coral da CPTM terão importantes alterações na operação para realização de obras de melhorias na via permanente e rede aérea do trecho mencionado e readequação de Aparelho de Mudança de Via (AMV).

Na Linha 11-Coral, durante toda a operação comercial, a circulação de trens ficará interrompida nas estações Poá, Calmon Viana, Suzano e Jundiapeba para realização de obras de melhorias na via permanente e rede aérea. Ônibus do Sistema PAESE irão atender as quatro estações.

Tanto na Estação Jundiapeba quanto em Calmon Viana é obrigatória a apresentação de um ticket que será disponibilizado dentro desses locais, ou seja: o passageiro que chega de trem e quer permanecer na Linha 11-Coral recebe o ticket ainda na estação, e quem chega nas estações por outros meios precisa pagar a passagem, entrar, retirar o ticket e sair novamente.

A companhia irá oferecer aos passageiros o total de 53 ônibus, que terão pontos de paradas nas estações Poá, Calmon Viana, Suzano e Jundiapeba. Os passageiros também podem utilizar a Linha 12-Safira como opção de trajeto, caso preferirem não utilizar os ônibus.

Confira os endereços dos locais onde estarão os ônibus do Sistema PAESE:

• Poá: Av. Pref. Jorge Francisco Correa Allen, S/N, com Avenida Brasil

• Calmon Viana: Avenida Brasil com a Rua Sete de Setembro

• Suzano: R. Prudente de Morais, 473 – Vila Amorim

• Jundiapeba: Rua Dona Áurea Martins dos Anjos

O passageiro pode acessar o sistema PAESE gratuitamente, mas para que seja possível retornar ao sistema é preciso pegar uma senha nas estações após o desembarque do trem e antes da saída da estação. O comprovante será utilizado na entrada das estações para a garantia do novo acesso ao sistema.

Já na Linha 7-Rubi, os trens não vão obedecer parada na Estação Piqueri, sentido Jundiaí, para readequação de um Aparelho de Mudança de Via (AMV) nas proximidades da estação. Quem estiver no trem sentido Jundiaí e quiser parar na estação Piqueri, precisa seguir até a estação Pirituba e retornar. Para quem embarca nesta estação e quer seguir viagem com destino a Jundiaí, deve embarcar na plataforma oposta no sentido Rio Grande da Serra, desembarcar em Lapa e retornar.

Os passageiros serão alertados sobre as mudanças por avisos sonoros nos trens e estações, mensagens nos painéis digitais e pelos canais de redes sociais da companhia. Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Para esclarecer dúvidas, os passageiros também podem utilizar o 0800 055 0121 ou WhatsApp (11) 99767-7030.

Vale lembrar que aos sábados a partir de 21h e aos domingos durante toda a operação comercial das cinco linhas, o intervalo médio entre os trens é de no máximo 35 minutos para a realização de obras de manutenção e modernização que garantirão o conforto e a segurança dos passageiros.