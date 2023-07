Trânsito na região do Mercado do Produtor terá mudança nesta segunda

Os motoristas que passam pela região do encontro da avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes com as ruas Manoel de Oliveira e Carlos Baratino devem ficar atentos para alterações na circulação de veículos que passarão a valer a partir desta segunda-feira (31/07). Com o avanço das obras de substituição da rotatória existente no local por uma nova estrutura viária, o trânsito passará a ser feito pela nova pista, construída ao lado do Mercado do Produtor.

Com a alteração, a empresa responsável pelos serviços no local poderá iniciar os trabalhos no canteiro central da rua Carlos Baratino. No local, será construído um retorno, estrutura fundamental para a implantação do novo viário do local.

A previsão é que a alteração do trânsito seja feita durante a manhã desta segunda-feira, após as 10 horas, para evitar reflexos no horário de pico da manhã. Agentes municipais de trânsito estarão no local para orientar os motoristas e a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana implantará sinalização nas vias de acesso.

Para os veículos de pequeno porte e para o transporte coletivo, neste momento, não haverá impacto significativo na circulação. Já os caminhões com mais de 4,5 metros de altura não poderão passar pelo local e deverão utilizar a via Perimetral.

As obras na rotatória foram iniciadas no dia 7 de junho e estão sendo executadas pela iniciativa privada, como contrapartida para investimentos na região. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em setembro. Além da nova pista, o muro do Mercado do Produtor foi recuado e uma nova calçada foi construída. Árvores que estavam no local foram transplantadas para outros pontos da estrutura municipal.

A rotatória já começou a ser desconstruída para dar lugar à nova estrutura viária. As colunas que receberão os semáforos também já começaram a ser implantadas.

De acordo com o projeto desenvolvido pela Prefeitura, a rotatória existente no local será retirada do local. Para isso, será construída uma nova estrutura viária, que contará com semáforos e um retorno na rua Carlos Baratino, na lateral do Mercado do Produtor e será utilizado pelos motoristas que estão na avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, em direção ao Rodeio, e desejam acessar a rua Manoel de Oliveira.

As simulações realizadas apontam que o ganho de tempo para o motorista passar pelo encontro das vias deverá variar entre 43% e 76%, dependendo do sentido, nos horários de pico.