Torneios Corujão e Corujinha do Clube de Campo de Mogi iniciam fase de grupos

As partidas do 43° Corujão e 24º Corujinha de futebol society do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) estão a todo vapor, com partidas da fase de grupos sendo realizadas ao longo de toda a semana.

Os dois torneios mais tradicionais do complexo esportivo e de lazer terão suas equipes se enfrentando todas entre si. O Corujão conta com 24 equipes, divididas nas categorias Sport (nascidos até 2006), Master (nascidos até 1982) e Sênior (nascidos até 1969). Com cerca de 260 atletas, a previsão é que o torneio tenha suas finais disputadas em 17 de novembro.

Já o Corujinha conta com 15 equipes, separadas em categorias (de 8 a 10 anos, de 11 a 13 anos e de 14 a 16 anos). As finais do Corujinha estão previstas para ocorrer em 1° de dezembro. Ao todo, o torneio engloba cerca de 150 atletas.

Em ambos os torneios, as equipes levam o nome de seus respectivos patrocinadores, que são estampados nos uniformes.

Os times campeões serão premiados com os cobiçados troféus do Corujão e o do Corujinha do Clube de Campo. Haverá também premiação aos destaques individuais do campeonato como artilheiro, goleiro menos vazado e melhor jogador do campeonato. O andamento da tabela de grupos e as estatísticas individuais podem ser acompanhadas pelo aplicativo iFut, disponível gratuitamente nas plataformas Google Play e App Store.



O 43° Corujão e 24º Corujinha de futebol society do Clube de Campo tem como patrocinadores CEOOT – Ortopedia, Traumatologia e Oftalmologia, Pulsa Uniformes, Galícia Participações e Investimentos, Oscar Calçados e Nitratus. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4728-5600.