Torneio de Equipes de Beach Tennis no CCMC

Pela primeira vez, o Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) realizará o Torneio de Equipes de Beach Tennis. A primeira edição da competição interna será nos dias 2, 3 e 4 de agosto e os associados interessados em participar já podem se inscrever, em times de seis pessoas, sendo necessário que cada equipe inclua um integrante das categorias Masculina A, B e C e Feminina A, B e C. A taxa de inscrição é de R$ 500, e as equipes podem se inscrever no Departamento de Esportes do clube.

Os times participantes vão concorrer a prêmios em dinheiro. A equipe campeã receberá R$ 2.400, a vice-campeã será premiada com R$ 1.800, e a terceira colocada ganhará R$ 1.200.

Para o diretor de Esportes do complexo de esportes e lazer mogiano, Rodrigo Lazzuri, o Torneio de Equipes de Beach Tennis é mais uma opção para os atletas aprimorarem suas técnicas em um ambiente especialmente preparado para a modalidade: “O Clube de Campo tem investido continuamente na promoção do Beach Tennis. Nossa estrutura é um diferencial importante, com quadras de qualidade e um espaço bem planejado para a prática do esporte. Estamos preparados para receber os atletas e oferecer uma experiência positiva durante os dias de competição e fomentar ainda mais essa modalidade”.

Mais informações podem ser obtidas pelo (11) 4728-5600.

Torneio é uma opção para os atletas mogianos