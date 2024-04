Tooro Nagashi: cerimônia japonesa acontece no primeiro sábado do Akimatsuri

Neste sábado (06/04), primeiro dia do 37º Festival de Outono Akimatsuri, acontece uma das cerimônias mais famosas do Japão, o Tooro Nagashi. A celebração, que consiste em colocar na água um barco de isopor iluminado por uma vela, é realizada para homenagear os antepassados e também pedir paz. O Tooro Nagashi começará às 17h30 na lagoa do Centro Esportivo do Bunkyo (Avenida Japão, 5.919, no bairro da Porteira Preta). São esperadas somente para essa atividade mais de 3 mil pessoas.

Tradição

Esse ritual japonês vem de uma velha tradição de homenagear as almas dos antepassados e fortalecer a paz. Os japoneses acreditam que a luz das lanternas ajuda a levar a alma dos mortos para descansarem em um lugar tranquilo. Por isso, ao colocarem na água o barquinho com o nome do familiar que irão homenagear os japoneses sempre imaginam boas energias e fazem pedidos de paz.

Uma missa budista antecede a soltura dos barquinhos na lagoa e, ao cair à noite, a cerimônia vira um espetáculo à parte dentro do festival. Tanto pela crença, quanto pelo efeito das luzes das lanternas, que refletem na água da lagoa.

Como é realizado no Japão

No Japão, o Tooro Nagashi acontece ao anoitecer do último dia de Finados (celebrado durante três dias consecutivos), no mês de agosto, e se tornou muito especial para os moradores de Nagasaki depois de sofrerem um ataque com a bomba atômica. Para os moradores locais, é uma forma de reforçar a paz e a serenidade que hoje eles vivem.

Para participar do Tooro Nagashi

Quem estiver visitando o Akimatsuri também poderá participar. Na entrada da festa haverá um posto de venda comercializando os barquinhos por R$ 20, ou as famílias podem levar os seus, feitos em casa e/ou na escola (para aqueles que estudam em escolas japonesas).

O Akimatsuri segue nos dias 07, 13 e 14 de abril, sempre das 10 às 22 horas, aos sábados, e das 10 às 21 horas, aos domingos. O evento recebe financiamento da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) da Prefeitura de Mogi das Cruzes.

Informações sobre a programação completa, ingressos e estacionamento podem ser obtidas no site www.akimatsuri.com.br ou pelo telefone (11) 4791-2022/Whatsapp.

SERVIÇO

37º Festival de Outono Akimatsuri

Dias 06, 07, 13 e 14 de abril.

Centro Esportivo do Bunkyo de Mogi das Cruzes, Avenida Japão, 5919, bairro Porteira Preta, Mogi das Cruzes.

Horários:

Sábado das 10 às 22 horas

Domingo das 10 às 21 horas

Ingresso

R$ 26,00 (inteira)

R$ 13 (meia-entrada destinada às pessoas acima de 60 anos, estudantes e professores com carteirinha, portadores de deficiência e inscritos no CAD único de assistência social).

Entrada gratuita para crianças até 7 anos com adulto pagante

Estacionamento

R$ 40,00

Telefone para informações

(11) 4791-2022/Whatsapp

Site

www.akimatsuri.com.br