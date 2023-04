Theatro Vasques sedia show de reggae do moçambicano Ras Soto na sexta

O Theatro Vasques recebe o espetáculo do músico moçambicano Ras Soto nesta sexta-feira (28), a partir das 19 horas. A ação foi possibilitada pelo Programa Ação Cultural (ProAC), com apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Os interessados devem se dirigir ao Centro Cultural de Mogi das Cruzes a partir desta terça-feira (25), para realizar a troca de 1 kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) por um ingresso, das 9h às 16h30. Os mantimentos serão revertidos para o Fundo Social da cidade que arrecada alimentos o ano todo e presta auxílio emergencial às famílias em situação de risco e vulnerabilidade social.

Lançado em 2022, Swing Africano é o mais novo show de Ras Soto e será apresentado no Theatro Vasques. O cantor e compositor será acompanhado pela banda Ithiopians Voice e seu corpo de baile, com um repertório de Dancehall, Reggae e Ragga Muffin. O espetáculo tem o intuito de conduzir o público em uma conexão com as musicalidades africanas.

Ras Soto é um artista versátil, canta e compõe em inglês, português e xangana, um dos dialetos falados em Moçambique. Transita com maestria entre as diversas vertentes da reggae music. Sua carreira é marcada também, pelo ativismo em relação às causas sociais.

O Theatro Vasques está localizado na rua Doutor Corrêa, 515, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-6900, pelo e-mail culturamogi@mogidascruzes.sp.gov.br, pelo site da Secretaria Municipal de Cultura ou presencialmente na sede da pasta, no Casarão do Carmo, que fica na rua José Bonifácio, 516, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30.

Saiba mais

O quê: Show Swing Africano, com Ras Soto

Quando: Sexta-feira (28/04), às 19 horas

Onde: Theatro Vasques (Rua Dr. Corrêa, 515, Centro, em Mogi das Cruzes | SP)

Quanto: Troca de 1kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) revertido ao Fundo Social de Mogi das Cruzes

Classificação: Livre

Duração: 90min