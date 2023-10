Terceira Coroa do Divino é antecipada para o primeiro sábado do mês

A Terceira Coroa do Divino da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes 2024 será realizada neste primeiro sábado do mês de outubro (7), e não no segundo sábado como sempre ocorre. A antecipação se dá em razão do Dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, comemorado em 12 de outubro, e que terá emenda de feriado, oportunidade de viagem para muitos devotos. A reza terá início às 15 horas, na Associação Pró-Festa do Divino, e será conduzida pelo padre Johnys Ferreira Dutra, do Santuário Sagrado Coração de Jesus, do Alto do Ipiranga, acompanhado do grupo de rezadeiras, com a animação da EJC da paróquia São João Batista (@ejc.saojoao.mogi). A Coroa terá a transmissão online, para que o devoto possa acompanhar a reza, por meio do Facebook da Festa do Divino.

Na oportunidade, será feita uma homenagem à Nossa Senhora Aparecida e às crianças, em alusão ao Dia da Criança, celebrado também no dia 12 de outubro. O padre Johnys dará uma bênção com a imagem de Aparecida aos fiéis presentes na Coroa do Divino. Além disso, haverá três prêmios diferentes para o bingo: um kit devoto de Nossa Senhora Aparecida com itens especiais e mais dois kits alusivos ao Dia da Criança (com prêmio para o menino e outro para menina).

Para este chá bingo, os Festeiros Eduardo Ferreira Rego e Milena da Costa Freire Rego e os Capitães de Mastro Wagner Baptista Santos e Ludmyla de Oliveira Baptista Ramos pedem que os devotos levem um quilo de alimento perecível. Os produtos arrecadados serão repassados para o Movimento Solidário da Paróquia São Maximiliano Kolbe, da Vila Lavínia.

“Ao doar um alimento, além de contribuir de forma especial com esse movimento, o devoto ganha uma cartela (única) de rodada simples, que será anunciada no decorrer da Coroa”, diz a Festeira Milena.

Venda de convites

Os convites para o chá bingo podem ser adquiridos, antecipadamente, na Livraria Dom Divino (Rua Dr. Paulo Frontin, 387), no Centro de Mogi das Cruzes. O valor de cada convite é R$ 10,00 (com três cartelas) e o combo com cinco cartelas (de rodada simples) é R$ 15,00. Além disso, ao longo da tarde serão jogadas rodadas simples, em que cada cartela custará R$ 3,00.

Em 2024, a Festa do Divino será realizada de 9 de maio a 19 de maio, sob o tema “Divino Espírito Santo, derramai em nossos corações o dom da misericórdia”. Portanto, a última Coroa será realizada no mês de abril.

A Associação Pró-Festa do Divino está localizada na Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1.232 – Mogilar. Mais informações: (11) 4790-6835.