Tanabata Matsuri do Bunkyo é opção de lazer neste final de semana

Quem aprecia uma boa festa da comunidade nipo-brasileira poderá participar da primeira edição do Tanabata Matsuri, que será promovido pelo Bunkyo de Mogi das Cruzes neste final de semana no Parque Centenário da Imigração Japonesa, em César de Souza. O acesso ao evento é gratuito, com horário de funcionamento no sábado das 10 às 21 horas, e no domingo das 10 às 18 horas.

Várias atrações foram preparadas para este final de semana, e incluem: shows musicais, grupos de taiko (tambores japoneses), danças típicas japonesas, entre outras atrações culturais e artísticas com grandes artistas nikkeis. O evento conta com uma ampla praça de alimentação, com pratos variados da culinária japonesa e oriental. A criançada terá uma área especial para brincar, enquanto os adultos podem se divertir no festival.

A abertura oficial do evento acontece às 11 horas na presença de representantes da comunidade nipo-brasileira e autoridades municipais e regionais. O Tanabata Matsuri recebe financiamento da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) da Prefeitura de Mogi das Cruzes. O evento estava programado para ser realizado em 2020, mas foi adiado por causa da pandemia.

Sobre o Tanabata Matsuri

Também chamado de Festival das Estrelas (em português) este é um dos folclores japoneses mais bonitos que existem. Conta a história de um jovem casal que se apaixonou desesperadamente e foi punido com a separação porque queria se dedicar apenas ao relacionamento e se esqueceu das suas obrigações. Cada um foi obrigado a viver de um lado da via láctea, podendo se encontrar uma vez ao ano, se caso concedesse pedidos vindos da Terra. Esse encontro acontece no mês de julho, mas em Mogi optou-se em realizar o evento em setembro devido a pandemia.

Esses pedidos são aqueles feitos na árvore de bambu, que inclusive poderão ser feitos durante o Tanabata Matsuri do Bunkyo. Reza a lenda que, se o pedido for feito com o coração, o casal apaixonado, o atenderá.