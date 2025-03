TalaricoFest 2025 surpreenderá os convidados com festa e cardápios sofisticados

Evento celebrará o aniversário do colunista Thales Talarico em grande estilo

A TalaricoFest 2025, uma das festas mais esperadas no ano, já está de malas prontas para Campos do Jordão. Com data marcada entre 28 e 30 de março, os convidados poderão desfrutar de um final de semana maravilhoso, em uma cidade que todos gostam de visitar, seja pelo seu clima ou pelo seu charme.

O município é considerado o local mais alto do Brasil, com 1.628 metros de altitude e é conhecido como a Suíça brasileira, sendo rico em atividades como compras, parques, aventuras radicais e gastronomia. “Campos de Jordão é a sede da cerveja mais nobre do Brasil, a Baden Baden”, comenta o organizador da festa, Thales Talarico.

O evento celebrará o aniversário do colunista em grande estilo, totalmente pensado nas famílias que viajarão para comemorar esta data especial.

Todos os participantes ficarão hospedados no hotel Le Suisse Elegance, inaugurado recentemente. “O Le Suisse conta com decoração de ponta, inspirada no estilo europeu”, revela Thales. Além disso, possui 47 suítes, piscina, bar, restaurante, sauna, academia, cinema, biblioteca, salão de jogos, bem como quartos extremamente aconchegantes. Uma adega para os amantes de vinho climatizada em pedras naturais traz requinte e aconchego. “E o café da manhã será simplesmente fantástico! Padrão Dethales Eventos”, conta o organizador.

Para quem chegar na sexta-feira (28), a TalaricoFest oferece um delicioso jantar no restaurante do hotel, com pratos especialmente elaborados. Com chefs especializados, trarão requinte e sofisticação, e muita fartura para os convidados.

A festa será realizada no sábado (29), à noite, no restaurante Krokodillo, com o melhor fondue da cidade. Para os convidados, será servido um rodízio de fondue de carnes, queijos e chocolate, e o famoso chopp Baden Baden à vontade, além de uma vasta carta de vinhos, sucos, refrigerantes e água. “Teremos uma deliciosa pista de dança para curtirmos nossa noite, em que o tradicional trenzinho levará os convidados, esquentando nossa festa”, ressalta Thales. O trenzinho, considerado o sistema leva e traz, oferece comodidade para que todos aproveitem o momento ao máximo.

Como o evento acontecerá já neste mês, a TalaricoFest 2025 conta com apenas um quarto vago. Interessados podem entrar em contato pelo telefone: (11) 99864-9711.

