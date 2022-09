Taboão terá alça de acesso à rodovia Ayrton Senna

O prefeito Caio Cunha acompanhou na terça, dia 20, a autorização para a realização dos estudos para a construção do acesso da rodovia Ayrton Senna ao Distrito Industrial do Taboão. A assinatura foi feita pelo secretário estadual de Logística e Transportes João Octaviano Machado Neto.

O trabalho será realizado pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e pela concessionária Ecopistas. O prazo para a realização dos estudos é de 12 meses e o investimento está previsto em aproximadamente R$ 80 milhões.

Com base em levantamentos realizados, projeta-se que, com o novo acesso, em cinco anos será possível aumentar a ocupação do Taboão em pelo menos 50%. “Mogi das Cruzes não deve somente crescer, deve se desenvolver. Este acesso é uma obra fundamental para o desenvolvimento econômico sustentável de Mogi das Cruzes, para a geração de empregos, renda e qualidade de vida para a população”, destacou Caio Cunha.